Türkiye’de Starlink için beklenmedik gelişme!

Türkiye’de Starlink hizmetinin 2024 yılında hizmete girmesi beklenirken şirketin internet sitesinde yeni bir gelişme paylaşıldı. Bu yüzden Türkiye’deki kullanıcılara sunulacak hizmetin gecikebileceğini söyleyebiliriz. İşte detaylar…

Starlink, Türkiye için 2024 takvimini kapatmış olabilir!

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink, dünya çapında adını ilk sıraya yazdırmayı başarmış, bugüne kadar da binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olan yüksek hızlı internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir uydu internet hizmet sağlayıcısıdır.

Genelde metropolde ve kentlerde yaşayan insanlar için değil, daha çok kırsalda yüksek hızlı internet hizmeti alamayan, iletişim ağlarının bulunmadığı yerlerde yaşayan veya buralara seyahat eden kişileri hedef alan bir pazarlama yapısına sahip.