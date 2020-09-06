  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:05:59 -
Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı
Siyaset

İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Gençlik Koordinasyonu’ndan g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı