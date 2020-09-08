Türkiye'de son 24 saatte 1761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 52 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, toplam vaka sayısı 283 bin 270'e, can kaybı 6 bin 782'ye, ağır hasta sayısı 1159'a yükseldi - 1093 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 253 bin 245 oldu - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan, birlikte tedbirlere uymaktır"