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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:49:27 -
Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.
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