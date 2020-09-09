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Aktüel Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Aktüel

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:03:18 -
Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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