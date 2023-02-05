Türkiye'de petrol üretimi! Bakan Soylu: Kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz! Piyasaları sarsacak adım

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmişte emekli kuyrukları, terör ile boğuşurken, kaliteli petrol kuyularının kapattırıldığını, bu ülkede yaşayanların umutlarının yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’ta “Karadeniz Hemşeri Buluşması”programına katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Gabar’da terör bitti ama başka bir şey başladı. Geçen gün Şırnak’a gittim oradaki halk, petrol şehri olduklarını söylediler. Şimdi başka bir alana daha çalışma yapılıyor, oradan da büyük ihtimalle çok güzel ve müjdeli bir haber alacağız. Şu anda çıkan petrolün en az 15 katı kadar bir rezerv olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt- Karadeniz Buluşması'nda konuştu. AK Parti Milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Soylu, "Emeklilerimiz maaşımı alabilecek miyim, borcumu ödeyeyim endişesi ile orada karda, yağmur, çamurda ve kışta beklerdi. Neredeyse 3-4 ayda bir 'Emekli maaşını beklerken kalp krizi geçirerek öldü' veya 'Hastaneye kaldırıldı, yetiştirilemedi' haberleri ile büyüdük. Evladı subay, astsubay olan bir başörtülü annenin ordu evinde düğününe gidemediği kapısından bile evladının güzel bir gününü göremediği bir Türkiye'de hep beraber büyüdük" dedi.

Bakan Soylu, "Bugün o kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz. Bugün Gabar'da terör bitti, şunun altını çizerek söylüyorum. Geçenlerde Şırnak'a gittim 'Bakan Bey biz petrol şehri olduk' dediler, Eskiden Batman petrol şehri derlerdi. Sabah-akşam vızır vızır petrol tankerleri geçiyor. Gabar'da TPAO vurdu Esbahçe-1 kuyusundan petrolü çıkardı. Şimdi başka alana daha girdiler. Orayı da deliyorlar. Oradan da büyük ihtimalle Allah'ın izniyle çok güzel müjdeli bir haber alınacak. Bu çıkanın en az 10-15 katı bir rezerv olduğu tahmin ediliyor. Böyle şey bir petrol değil; Al traktöre koy çalıştır. Arabistan'ın bazı yerlerin de olduğu gibi gravitesi yüksek. Bizi yıllarca terörle uğraştırdılar. 320 milyon ton demir cevheri bugün Bingöl Genç'te çıktı Bir Ereğli Demir Çelik gibi bir fabrika oraya koyuyoruz. 600 milyon dolar başlangıç yatırımı. Yaklaşık 1-1.5 milyar dolarlık büyük bir yatırımın ilk ayağını da önümüzdeki günlerde inşallah orada atacaklar başlayacaklar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı zamanda umudumuzu ortadan kaldırdılar. Siz hiçbir şekilde dünyanın hiçbir noktasına ümit veremezsiniz diye bizi büyüttüler. Bulgaristan'dan başlayarak etrafımızdaki bütün coğrafyadaki kardeşlerimizi sürgün ettiler bizi bütün dünyada çaresiz bırakmaya çalışan bir anlayışı hunharca ortaya koydular. Böyle bir Türkiye'de büyüdük" diye konuştu. Soylu, sözlerinin sonunda şunları söyledi:"1960 darbesini de ABD yapmıştır. En son 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün patronu Amerika yapmıştır. Bu kadar açık ve net. Onların verdikleri talimatla oldu. Binlerce TIR ile silah gönderirken de oldu. 'Türkiye'yi tedirgin hale getireceksiniz' denildi. Şimdi Karadeniz'de terörist var mı yok. Tendürek Dağı, Türkiye'nin terör açısından en sıkıntılı yerlerinden bir tanesidir. Teröristi 1 metre ötede göremezsiniz. Peki bugün Tendürek dağında terörist var mı yok tertemiz. Tendürek Dağı'nın tepesinde hepinizin onur ve gurur duyacağı bir şey var: tepesinde ay-yıldızlı bayrağımız, uzay üssü gibi Aselsan'ınızın, Türk teknolojik kuruluşlarının donattığı bir üs bölgemiz var. Kilometrelerce 40-50 kilometre her yeri ayan beyan gören bir üs bölgemiz var. Esenyurt çok yakın bir zamanda İstanbul'da herkesin parmağını ısırarak göstereceği güzellikte huzurda, güvende ve büyüyen bir ilçe olmaya devam edecek." (DHA)