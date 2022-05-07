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Gündem Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?
Gündem

Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?

Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlar son günlerde en çok tartışılan konular arasıda. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Suriyeli göçmenler üzerinden kara propaganda yapmasıyla birlikte Türkiye’deki göçmen düşmanlığı bazı çevrelerde köpürtülmekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmene düşmanlığına yönelik paylaşımlara sert tepki gösterdi. Ban Soylu hangi ilde ne kadar göçmen olduğunu da açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 15:18:00 - 2022-05-07 15:24:10
Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlara, "Edepsizlik ve yalan" sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını ve kaçının Türk vatandaşlığına geçtiğini de açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var? En fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu il 542 bin 602 ile İstanbul olurken illerdeki son durum şöyle:

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var?

Adana: 256 bin 468

Adıyaman: 23 bin 206

Ağrı: 1283

Aksaray: 4 bin 214

Amasya: 1425

Ankara: 100 bin 503

Antalya: 4 bin 185

Ardahan: 124

Artvin: 72

Aydın: 8 bin 472

Balıkesir: 5 bin 052

Batman: 16 bin 032

Bartın: 572

Bayburt: 144

Bilecik: 667

Bingöl: 1150 

Bitlis: 1156

Bolu: 4 bin 505

Burdur: 9 bin 110

Bursa: 184 bin 363

Çanakkale: 5 bin 106

Çankırı: 815

Çorum: 3 bin 471

Denizli: 14 bin 060

Diyarbakır: 24 bin 562

Düzce: 1688

Edirne: 1094

Elazığ: 13 bin 237

Erzincan: 279

Erzurum: 1184

Eskişehir: 6 bin 429

Gaziantep: 462 bin 987

Giresun: 457

Gümüşhane: 250

Hakkari: 5 bin 098

Hatay: 433 bin 124

Iğdır: 81

Isparta: 8 bin 226

İstanbul: 542 bin 606

İzmir: 149 bin 839

Kahramanmaraş: 95 bin 966

Karabük: 1736

Karaman: 826

Kars: 190

Kastamonu: 2 bin 711

Kayseri: 83 bin 526

Kırklareli: 1035

Kırşehir: 2 bin 040

Kilis: 107 bin 214

Kocaeli: 56 bin 619

Konya: 123 bin 627

Kütahya: 2 bin 008

Malatya: 32 bin 083

Manisa: 14 bin 239

Malatya: 32 bin 083

Mardin: 91 bin 817

Mersin: 242 bin 935

Muğla: 11 bin 695

Muş: 1697

Nevşehir: 18 bin 814

Niğde: 7 bin 148

Ordu: 1129

Osmaniye: 42 bin 675

Rize: 1317

Sakarya: 15 bin 741

Samsun: 10 bin 297

Siirt: 4 bin 780

Sinop: 439

Sivas: 3 bin 642

Şanlıurfa: 430 bin 003

Şırnak: 14 bin 903

Tekirdağ: 12 bin 600

Tokat: 1123

Trabzon: 3 bin 658

Tunceli: 74

Uşak: 3 bin 257

Van: 2 bin 168

Yalova: 3 bin 883

Yozgat: 5 bin 529

Zonguldak: 724

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