Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?
Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlar son günlerde en çok tartışılan konular arasıda. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Suriyeli göçmenler üzerinden kara propaganda yapmasıyla birlikte Türkiye’deki göçmen düşmanlığı bazı çevrelerde köpürtülmekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmene düşmanlığına yönelik paylaşımlara sert tepki gösterdi. Ban Soylu hangi ilde ne kadar göçmen olduğunu da açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlara, "Edepsizlik ve yalan" sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını ve kaçının Türk vatandaşlığına geçtiğini de açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var? En fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu il 542 bin 602 ile İstanbul olurken illerdeki son durum şöyle:
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var?
Adana: 256 bin 468
Adıyaman: 23 bin 206
Ağrı: 1283
Aksaray: 4 bin 214
Amasya: 1425
Ankara: 100 bin 503
Antalya: 4 bin 185
Ardahan: 124
Artvin: 72
Aydın: 8 bin 472
Balıkesir: 5 bin 052
Batman: 16 bin 032
Bartın: 572
Bayburt: 144
Bilecik: 667
Bingöl: 1150
Bitlis: 1156
Bolu: 4 bin 505
Burdur: 9 bin 110
Bursa: 184 bin 363
Çanakkale: 5 bin 106
Çankırı: 815
Çorum: 3 bin 471
Denizli: 14 bin 060
Diyarbakır: 24 bin 562
Düzce: 1688
Edirne: 1094
Elazığ: 13 bin 237
Erzincan: 279
Erzurum: 1184
Eskişehir: 6 bin 429
Gaziantep: 462 bin 987
Giresun: 457
Gümüşhane: 250
Hakkari: 5 bin 098
Hatay: 433 bin 124
Iğdır: 81
Isparta: 8 bin 226
İstanbul: 542 bin 606
İzmir: 149 bin 839
Kahramanmaraş: 95 bin 966
Karabük: 1736
Karaman: 826
Kars: 190
Kastamonu: 2 bin 711
Kayseri: 83 bin 526
Kırklareli: 1035
Kırşehir: 2 bin 040
Kilis: 107 bin 214
Kocaeli: 56 bin 619
Konya: 123 bin 627
Kütahya: 2 bin 008
Malatya: 32 bin 083
Manisa: 14 bin 239
Malatya: 32 bin 083
Mardin: 91 bin 817
Mersin: 242 bin 935
Muğla: 11 bin 695
Muş: 1697
Nevşehir: 18 bin 814
Niğde: 7 bin 148
Ordu: 1129
Osmaniye: 42 bin 675
Rize: 1317
Sakarya: 15 bin 741
Samsun: 10 bin 297
Siirt: 4 bin 780
Sinop: 439
Sivas: 3 bin 642
Şanlıurfa: 430 bin 003
Şırnak: 14 bin 903
Tekirdağ: 12 bin 600
Tokat: 1123
Trabzon: 3 bin 658
Tunceli: 74
Uşak: 3 bin 257
Van: 2 bin 168
Yalova: 3 bin 883
Yozgat: 5 bin 529
Zonguldak: 724