Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?

Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlar son günlerde en çok tartışılan konular arasıda. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Suriyeli göçmenler üzerinden kara propaganda yapmasıyla birlikte Türkiye’deki göçmen düşmanlığı bazı çevrelerde köpürtülmekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmene düşmanlığına yönelik paylaşımlara sert tepki gösterdi. Ban Soylu hangi ilde ne kadar göçmen olduğunu da açıkladı. Peki Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Hangi ilde ne kadar Suriyeli göçmen var?