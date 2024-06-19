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Yerel Türkiye’de koruma altına alınan ilk eser 85 yılın ardından tekrar hareket etti
Yerel

Türkiye’de koruma altına alınan ilk eser 85 yılın ardından tekrar hareket etti

Yeniakit Publisher
2024-06-19 14:26:00 -
Türkiye’de koruma altına alınan ilk eser 85 yılın ardından tekrar hareket etti

Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 1939 yılındaki Erzincan depreminde duran denge taşı tamamlanan restorasyonun ardından 85 yıl sonra yeniden hareket etti.

Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 1939 yılındaki Erzincan depreminde duran denge taşı tamamlanan restorasyonun ardından 85 yıl sonra yeniden hareket etti.

Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayında ibadete açılmıştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünyada benzeri bulunmuyor. 1985 yılında UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşıyan eser, 800 yıldır heybetini korurken üzerinde işli birbirinden farklı 10 bin motifle kendine hayran bırakıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, taş bezemeleri, 3 boyutlu geometrik stilleri, mimari özellikleri ve manevi havasıyla "şaheser" olarak nitelendiriliyor.

"DENGE SÜTUNU 85 YIL SONRA HAREKET ETTİ"

Eşi benzeri bulunmayan eserde yer alan ‘Denge sütunu' 1939 yılında Erzincan depremiyle birlikte özelliğini yitirmişti. 7 asır boyunca hareket ederek yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren, ‘Denge Sütunu' 85 yıldır hareket etmedi. 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının statik durumu sağlamlaştırılınca sütün yeniden hareket etmeye başladı.

 
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