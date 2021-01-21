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Teknoloji Türkiye’de kaç kişi WhatsApp uygulamasını sildi? İşte kaybettiği kullanıcı sayısı
Teknoloji

Türkiye’de kaç kişi WhatsApp uygulamasını sildi? İşte kaybettiği kullanıcı sayısı

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle skandal bir hamle yapan WhatsApp karşı gösterilen tepkiler meyvesini verdi. Peki Türkiye’de kaç kişi WhatsApp uygulamasını sildi? İşte bu sorunun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:32:00 - 2021-01-21 20:38:58
Türkiye’de kaç kişi WhatsApp uygulamasını sildi? İşte kaybettiği kullanıcı sayısı

Bilindiği üzere son birkaç haftadır WhatsApp üzerine yürütülen yoğun bir protesto kampanyası mevcut. Peki ne oldu da insanlar birden bire WhatsApp’ı silmeye başladı? Dilerseniz öncelikle bu konuya bir açıklık getirelim.

Bir süre önce WhatsApp’ın sahibi olan Facebook kullanıcı sözleşmesinde bir değişikliğe gitti. Gidilen bu değişiklik ile birlikte kullanıcıların WhatsApp verilerini Facebook ve Facebook şirketlerinin paylaşılmasına izin verilecekti.

Facebook gelen tepkiler üzerine bu sözleşmeyi Avrupa’da uygulamayacağını açıkladı. Fakat Türkiye ve daha birçok ülkede bu sözleşmenin geçerli olacağı açıklanmıştı.

Bu durum doğal olarak Türkiye‘de dahil pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler sonrasında kullanıcılar WhatsApp‘ı silerek Telegram ya da Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladılar.

Bu dönemde en çok indirilen uygulamalar ise Telegram, Signal ve Bip oldu. 

WhatsApp’ın bu dönemde 2 milyon kullanıcıyı kaybettiği ortaya çıktı. Yani son birkaç haftada 2 milyon kullanıcı WhatsApp’ı telefonundan silmiş durumda.

Hali hazırda pek çok kişi WhatsApp’ı silmese de mesajlaşma tarafında diğer uygulamaları kullanmaya başlamışlar. Bu da ayrı bir istatistik.

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