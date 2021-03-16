Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde acil kullanım onayı alan CoronaVac aşısı uygulanıyor. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Ardından bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılandı. Sonrasında da ademe kademe aşı yaşı 65’e indirildi. Peki, kaç kişi aşı oldu?

Türkiye’de kaç kişi korona aşısı oldu? Şimdiye kadar kaç kişi aşılandı?

65 yaş üstü ile 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri korona aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler de aşı randevusu alabiliyor. Sağlık Bakanlığı aşı olanların sayısını anlık olarak paylaşıyor. 16 Mart 2021 saat 10.30 itibariyle ülkemizde toplam 11.643.991 doz aşı yapıldı.

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