Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Koronavirüs salgınının bitmesi, özlenen günlere dönülmesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Son dönemde aşılama ciddi bir hız kazandı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Türkiye'de iki doz aşı olan kaç kişi var?