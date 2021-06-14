Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Koronavirüs salgınının bitmesi, özlenen günlere dönülmesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Son dönemde aşılama ciddi bir hız kazandı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Türkiye'de iki doz aşı olan kaç kişi var?
Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama özellikle haziran ayında ciddi bir hıza ulaştı. Peki, şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?
Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Sağlık Bakanlığı uygulanan aşı miktarını canlı olarak aktarıyor. 14 Haziran 2021 saat 08.35 itibariyle ülkemizde 33.787.681 kişiye aşı yapıldı. 1.doz aşı olanların sayısı 20.085.268 iken iki doz aşını yaptıranlar 13.702.413'e ulaştı. Aşılamada gelinen bu noktayla birlikte Türkiye nüfusunun yüzde 25'ine bir doz aşı uygulamış oldu.