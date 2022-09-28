Türkiye’de istenmeyen adam ilan edilmişti! BAE'liler o ismi almaya geliyor

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertlilerin planları arasında yer almayan deneyimli stoper de Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği iddia edildi. İşte Mauricio Lemos transferinde yaşanan son dakika gelişmesi…

Mauricio Lemos'un Fenerbahçe macerası son buluyor. Emre Belözoğlu'nun tartışılan transferlerinden olan Uruguaylı stoper, Sarı-Lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Mauricio Lemos'un da Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya transfer ettiği ve 850 bin euro + bonuslar şeklinde maaş ödediği Mauricio Lemos ile yolar ayrılıyor. Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euro olan Uruguaylı savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala ülkenin yolunu tutuyor.

Baniyas iddiası

Filip Novak'ı yine BAE ekiplerinden Al Jazira'ya gönderen Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlanıyor. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi, iddiaya göre 26 yaşındaki stoperin transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe yardımcı olacak

Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarması beklenmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanmadan Fenerbahçe'nin işi bitirmek istediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ne vasat bir başlangıç yapan FC Baniyas, 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak kendisine 9. sırada yer buldu.