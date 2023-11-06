Türkiye’de ilk ve tek! Yemeksepeti'nin teslimat robotu YEBO’nun ikinci adresi İTÜ Ayazağa Kampüsü

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, geleceğin teslimat modelini bugünden kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki öğrenciler ve öğretim üyeleri, kampüsün favori restoranı olan 1773 İTÜ Kafeterya’dan verecekleri Yemeksepeti siparişlerini, otonom teslimat robotu YEBO’nun teslimatıyla alabilecek. Sipariş teslimatının sadece YEBO ile yapılmasını kapsayan bu işbirliği, kullanıcılara ve restorana çok özel bir deneyim yaşatıyor.

Sektöründe ilk ve tek olma özelliğine sahip

Etrafındaki hareketi ve canlıları algılayabilen sensör ve kameralarla donatılmış olan YEBO, böylece güvenli bir hareket kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, robotun üzerinde bulunan vericiler sayesinde konumu anlık olarak izlenebiliyor. Daha önce Akasya ve Akmerkez gibi alışveriş merkezlerinde çevreci teslimat hizmeti veren iç mekân versiyonunun yanı sıra, YEBO’nun şimdi İTÜ’de faaliyete geçen dış mekân versiyonu ise Kadıköy Caddebostan’da çalışmıştı. Yemeksepeti’nin geçen yıl iç ve dış mekânlarda hizmete sunduğu YEBO, Türkiye’de sektöründe ilk ve tek olma özelliğini de elinde tutuyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını da destekliyor

Robotun teknolojik altyapısını DELIVERS.AI geliştirdi. Bu işbirliği sonucunda, siparişler simülasyon ortamında otonom navigasyon altyapısı ile planlanıyor. Yemeksepeti’nin çevre dostu ve inovatif teslimat çözümleri arasında dikkat çeken YEBO, şirketin sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına da özel bir katkı sunuyor. Daha önce Caddebostan’da otonom sipariş teslimatı yapan YEBO, elektrikle çalışıyor ve fosil yakıt tüketimini sıfıra indirerek sürdürülebilir bir teslimat modeli sunuyor.

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