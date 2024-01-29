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Yaşam Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı
Yaşam

Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 14:44:00 - 2024-01-29 15:12:08
Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı

Afyonkarahisar’da Çinli sürücünün kullandığı kamyonette Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma trafik ekipleri tarafından bölgede yapılan yol kontrol uygulamasında bir kamyonet durduruldu. Kamyonettekilerin yapılan kimlik sorgulamalarında S.L., isimli sürücünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve oturma izninin olduğu belirlendi. Araçta bulunan S.N. ve F.A., isimli şahısların ise Afganistan uyruklu oldukları ve herhangi bir izinlerinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine düzensiz iki göçmen gözaltına alınırken, şahısların Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gıda firmasında çalıştıkları ve yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.

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