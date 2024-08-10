  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'nın en büyük rakibiydi! Gizli İHA sessiz sedasız sığınaktan çıkarıldı

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı!

Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!

S-400'ler ateşlendi! Yeni füze sipariş edildi, Türk halkı 'Yok mu bunların bir karşılığı?' diye soruyor

Kapalı kalmaya devam edecek mi? Instagram için 'son düzlükteyiz' açıklaması geldi

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok
Gündem Türkiye'de idam şart! Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü
Gündem

Türkiye'de idam şart! Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:53:00 - 2024-08-10 17:58:00
Türkiye'de idam şart! Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntü

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi. Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı.

Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi.

2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23