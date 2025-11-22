  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Türkiye’de hızlı tren devrimi yolda! 2053’te 48 saatte tüm ülke gezilecek
Gündem

Türkiye’de hızlı tren devrimi yolda! 2053’te 48 saatte tüm ülke gezilecek

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye’de hızlı tren devrimi yolda! 2053’te 48 saatte tüm ülke gezilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaptığı açıklamada, demir yolu ağını 2028’de 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2053 itibarıyla hızlı trenlerle 48 saatte tüm Türkiye’yi dolaşmanın mümkün olacağını vurguladı. Uraloğlu, ayrıca yerli ve milli yüksek hızlı tren setini 225 kilometre hızla test edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı demir yolu yaptıklarını, vatandaşı yüksek hızlı demir yolu ağlarıyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, gelecek aylarda 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setini raylarda deneyeceklerinin altını çizerek, "İnşallah 2028 yılında, 14 bin kilometre olan ağımızı 17 bin 500 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız. 2053'te 48 saatte hızlı trenlerle tüm Türkiye'yi dolaşma imkanına sahip olacağız. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedefleri biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız gerçekleştirecek." diye konuştu.

 

Bakan Uraloğlu'ndan VPN uyarısı! "Lütfen kimse kullanmasın"
Bakan Uraloğlu'ndan VPN uyarısı! "Lütfen kimse kullanmasın"

Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan VPN uyarısı! "Lütfen kimse kullanmasın"

Ayarı yedi! CHP’li vekil sataştı Uraloğlu cevabı yapıştırdı
Ayarı yedi! CHP’li vekil sataştı Uraloğlu cevabı yapıştırdı

Gündem

Ayarı yedi! CHP’li vekil sataştı Uraloğlu cevabı yapıştırdı

Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz! Uraloğlu uyardı
Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz! Uraloğlu uyardı

Gündem

Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz! Uraloğlu uyardı

Bakan Uraloğlu 'Bunlara ülke teslim edilmez'
Bakan Uraloğlu 'Bunlara ülke teslim edilmez'

Gündem

Bakan Uraloğlu 'Bunlara ülke teslim edilmez'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Eskişehir ankara 1,5saat istanbul 3saat Turist yatagı pamukkale yani denizli 8 saat HAYDİ BUYRUN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23