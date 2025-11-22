Türkiye’de hızlı tren devrimi yolda! 2053’te 48 saatte tüm ülke gezilecek

Bakan Uraloğlu, 2053 itibarıyla hızlı trenlerle 48 saatte tüm Türkiye’yi dolaşmanın mümkün olacağını vurguladı. Uraloğlu, ayrıca yerli ve milli yüksek hızlı tren setini 225 kilometre hızla test edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı demir yolu yaptıklarını, vatandaşı yüksek hızlı demir yolu ağlarıyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, gelecek aylarda 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setini raylarda deneyeceklerinin altını çizerek, "İnşallah 2028 yılında, 14 bin kilometre olan ağımızı 17 bin 500 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız. 2053'te 48 saatte hızlı trenlerle tüm Türkiye'yi dolaşma imkanına sahip olacağız. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedefleri biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız gerçekleştirecek." diye konuştu.