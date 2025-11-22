  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım
Gündem

CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına dikkat çeken bir yorumla sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ancak gelen tepkilerin ardından Buldan, paylaşımını apar topar sildi. Olay kısa sürede gündeme damga vurdu.

TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Dünkü toplantıdan İmralı'ya gitme kararı çıkarken MHP ve AK Parti olumlu adımlar attı. CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu.

CHP'nin kararı DEM Parti'den büyük tepki gördü. Partiden yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" denildi.

 

 

Öte yandan İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan ise bir paylaşım yaptı. Buldan, X hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Buldan, gündem olan ve bir kesimin tepkisini çeken paylaşımını sildi.

DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!
DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!

Gündem

DEM Parti Iğdır'da ‘Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Cumhuriyetin ortağı olacağız!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu
Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Gündem

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

DEM Parti cephesinden teşekkür! Bahçeli’ye yöneltilen o sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi!
DEM Parti cephesinden teşekkür! Bahçeli’ye yöneltilen o sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi!

Gündem

DEM Parti cephesinden teşekkür! Bahçeli’ye yöneltilen o sözler siyaset kulislerini hareketlendirdi!

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Seçim öncesi chp yi suçlayarak pkk ile masaya oturacaklar diyenler şimdi kendileri masaya oturuyor

Hayro

Doğruyu söylemiş kadıncağız ! Onlara terörirt diyorlar ama esas terörist CHP dir !
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23