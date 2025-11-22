Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Bulaç

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Sosyolog Yazar Ali Bulaç konuk oluyor.

İslam alemindeki can yakan sorunların temelinde ne var? Medine Sözleşmesi, günümüz meselelerine ışık tutabilir mi? İslamcılık düşüncesi hangi badireleri atlattı? Din, devlet ve toplum arasında tükenmeyen krizlerin sebebi ne? 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'ye dair neler söylüyor? Muharrem Coşkun soracak, Sosyolog Yazar Ali Bulaç canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=4Vyvtf9tcP8

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.