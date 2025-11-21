200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Otomobiller hakkında teknik bilgi, analiz, test ve inceleme videoları ile tanınan sekizsilindir.com adlı otomobil sitesi ve YouTube kanalının kurucusu Etem Sayın TOGG T10X'le yeni bir teste imza attı.

Sayın daha önce satın aldığı T10X'i ile 6 ülke gezip Almanya'nın ünlü Nürburgring yarış pistinde Togg'u test etmişti.

Etem Sayın bu defa 200 bin kilometre yol yapmış TOGG T10X ile 40 bin kilometredeki TOGG T10X'in bataryalarını ve menzillerini karşılaştırdı. Test videosu, Youtube'daki sekizsilindir kanalında dün yayınlandı.

Oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde edilen testte bataryaları %100'e kadar doldurulan iki T10X, Ankara Çevreyolu'nda hiç durmadan 120 km sabit hızla kullanıldı. Test boyunca bataryaları benzer aynı seviyelerde kalan T10X'lerden 200 bin kilometredeki ile 40 bin kilometrede olanı arasındaki farkın düşüklüğü inanılmazdı.

Araçların bataryalarının tamamen boşaldığı test sonunda 200 bin kilometredeki TOGG T10X 362 kilometre yol yaparken, 40 bin kilometredeki TOGG T10X 371 kilometre yol yaptı.

Her iki aracın bataryalarının ortaya koyduğu menzil farkının ise sadece 9 kilometre olması, elektrikli otomobillerin bataryalarının uzun dönemde ne kadar verimli olacağı sorusunu da bir cevap verir gibiydi. İki otomobil arasındaki menzil farkı %2,5 civarında çıktı.

TOGG'un tüm modellerinin 8 yıl ve 160 bin kilometre batarya garantisi bulunuyor. Etem Sayın'ın yaptığı testin sonuçları TOGG'un bataryasına neden bu kadar güvendiğini de ortaya koymuş oldu.

Testin gösterdiklerinden biri de 200 bin kilometredeki TOGG T10X'in mekanik olarak ilk günkü kondisyonunu koruduğu gerçeği idi. 200 bin kilometreye gelmiş TOGG T10X'in fren balataları dahi değişmemişti; videonun sonunda bir tamirhanede incelemeye alınan TOGG'la ilgili tamir ustasının söylediği ise rejenaratif (geri kazanım) frenleme özelliği sebebiyle fren disklerinde neredeyse hiç yıpranma olmayan T10X'lerin balatalarının en az 300 bin kilometre dayanacağı şeklindeydi.

Yakın zamandaki Euroncap testlerinden aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtlayan TOGG, batarya verimliliği ile vaadettiği menzil değerlerini uzun süre koruyabileceğinin işaretlerini vermiş oldu.