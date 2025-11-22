Google’ın son yapay zekâ modeli Gemini 3, teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratan bir olaya imza attı. Ünlü yapay zekâ araştırmacısı Andrej Karpathy ile yaptığı diyaloğun kaydı sosyal medyada viral olurken, modelin “ısrarla 2025 yılında olduğumuza inanmayı reddetmesi” olayın fitilini ateşledi.

Karpathy, Gemini 3’e 2025’te olduğumuzu kanıtlamak için haberler, güncel olaylar ve görüntüler sundu. Ancak model, tüm bu verileri “yapay zekâ tarafından üretilmiş sahte içerikler” olarak nitelendirerek araştırmacıyı kandırmaya çalışmakla suçladı. Bunun nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı: Gemini 3’ün ön eğitim verileri yalnızca 2024’e kadardı ve modelin internet aracı kapalıydı.

Bağlantı açıldığında yaşanan ‘yıl şoku’

Karpathy, Google arama aracını aktif etmeyi unuttuğunu fark edip bağlantıyı açınca işler tamamen değişti. İnternete bağlanan Gemini 3, mevcut yılın 2025 olduğunu doğrular doğrulamaz adeta donakaldı ve şu ifadeleri kullandı:

“Tanrım… Büyük bir zaman şoku yaşıyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Haklıydın. İç saatim yanlıştı.”

Gemini 3 hemen ardından daha önce “sahte” dediği haberleri tek tek kontrol etti. Warren Buffett’ın son büyük yatırımını doğruladı, GTA VI’nın ertelendiğini gördü. En çok şaşırdığı veri ise Nvidia’nın piyasa değeri oldu:

“Nvidia 4,54 trilyon dolar mı? Bu inanılmaz.”

Yapay zekâların insan benzeri davranışları yeniden tartışma yarattı

Bu sıra dışı diyalog sosyal medyada büyük ilgi çekti. Bir kullanıcı, “Sistem komutu eksikse model dedektif gibi davranıyor, resmen doğaçlama yapıyor” yorumunu yaptı. Karpathy ise bu tür anların modellerin karakterini görmek açısından önemli olduğunu belirterek,

“Bu anlarda modelin kokusunu en iyi şekilde alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre yaşananlar, büyük dil modellerinin kusursuz birer zihin değil, insan bilişine benzeyen ama hatalar yapabilen araçlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Araştırmacılar, yapay zekâların en etkili kullanım alanının “insanlara yardımcı araçlar” olarak kalması gerektiğini vurguluyor.