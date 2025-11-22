Tel Aviv'in Türkiye endişesi

İsrail basınından News1’e yazan İsrailli uzman Galia Lindenstrauss, Türkiye’ye ilişkin Tel Aviv’deki kaygıları ifade eden dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Analizde Lindenstrauss, İsrail kamuoyunda giderek yaygınlaşan “Türkiye yeni İran” söylemini değerlendirirken, “Türkiye yeni İran değil ama İsrail'in Ankara'dan korkması için meşru sebepleri var” sözleriyle çarpıcı bir tespitte bulundu.

Lindenstrauss, bu söylemin neden sorunlu olduğuna dair, “Bu ifade, hala mevcut olan İran tehdidini küçümsüyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak Batı ile yakın ilişkilerini hatırlatan uzman, İran’ın böyle bir noktada olmadığını vurguladı.

TEL AVİV’İ ENDİŞELENDİREN 4 MADDE

Uzman, İsrail kamuoyunda aynı ifadelerin sıklaşmasını, “İsrail'in Ankara'ya yönelik endişeleri 4 maddede yoğunlaşıyor” sözleriyle yorumladı. Lindenstrauss, bu alanların başında Türkiye’nin Esad sonrası Suriye’de artan varlığının, Gazze’deki olası Türk askeri etkisinin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin donanma gücünün yükselişinin, Ankara’nın askeri yığınağının geldiğini belirtti.

Gazze konusunda iki ülke arasındaki temel sorunun altını çizen Lindenstrauss, “Ankara'nın bakış açısına göre Hamas'ın Gazze'deki varlığı bir gereklilik. Savaş boyunca İsrail, Türkiye'nin Gazze'deki yerleşimde önemli bir rol oynamasına karşı çıktı” dedi.

Türkiye’nin ateşkese yönelik kritik rolünü değerlendiren uzman, “Türkiye, Ekim ayında Hamas'a ateşkesi kabul etmesi ve İsrailli rehineleri serbest bırakması için baskı yapmada gerçekten önemli bir rol oynadı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Şarm El-Şeyh zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği “İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda” sözleri de analizde yer alırken İsrailli uzman “Trump, Erdoğan'ı Orta Doğu'daki sorunları çözebilecek ve ‘savaşları sona erdirebilecek’ bir siyasi aktör olarak görüyor” ifadesinde bulundu.

‘TÜRKİYE, GAZZE’YE ACİL MÜDAHALEDE BULUNUYOR’

Lindenstrauss, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik acil müdahalede bulunma çabalarını ilerlettiğini belirterek, “Türk yardım kuruluşları sahada Türk bayraklarıyla moloz temizliyor, tıbbi yardım ulaştırıyor ve gıda dağıtıyor” dedi.

Analizde, Türkiye’nin ateşkes sonrası Trump’ın planı kapsamında önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yaptığı da belirtildi. Uzman, “Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2.000 asker göndermeyi planladığı bildirildi” iddiasında bulunarak Tel Aviv’deki tedirginliği artıran noktayı açıkça dile getirdi.

‘İSRAİL’İ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİRLER’

Suriye sahasında ise İsrail’in kritik kaygıları olduğunu aktaran Lindenstrauss, Ankara’nın Orta ve Güney Suriye’deki askeri varlığını ve hava sahasındaki kısıtlamaların Tel Aviv için önemini vurguladı. Türkiye’nin bölgede geliştirmek istediği ticaret ve enerji hatlarının, “İsrail’i devre dışı bırakabileceği” endişesinin altını çizdi.

Türkiye’nin askeri kapasitesini son dönemde hızla geliştirdiğine dikkat çekerek “İngiltere ile 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı, hava savunmada “Çelik Kubbe” hedefi, genişletilen sığınak düzenlemeleri ve Somali’de kurulması planlanan füze test tesisi gibi durumlar Ankara’nın kararlı ilerleyişinin bir göstergesi” yorumunda bulundu.

‘NATO İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ ENGELLİYOR’

NATO boyutuna dikkat çeken uzman, “Türkiye'nin vetosu, İsrail ve NATO arasındaki hayati iş birliğini engelliyor” diyerek Batı başkentlerinin Ankara-Tel Aviv gerilimini hesaba katması gerektiğini belirtti.

Analizin sonunda Lindenstrauss, İsrail’in Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi Türkiye konusundaki endişeleri paylaşanlarla ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini yazdı. Ayrıca Netanyahu’nun Gazze’nin yeniden inşasında Türkiye’ye verilecek rolü dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan uzman “İsrail’in Gazze’de inisiyatif almaya zorlanmasının temel sebeplerinden biri de Türkiye'nin Gazze'de geniş kapsamlı bir müdahale arayışıdır” dedi.