İmamoğlu ailesinden Hırvatistan’da 35 milyon avroluk büyük kara para vurgunu: MASAK raporu açığa çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki yolsuzluk, hırsızlık ve kara para aklama düzeni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan'daki finansal işlemleriyle MASAK raporu tarafından kesin olarak belgelendi.Yeni Şafak’ın ulaştığı rapora göre, partideki ahlaki çöküşü kanıtlayan belgelerde, Selim İmamoğlu'nun şirketine sadece 388 bin 63 avro gönderilmiş olmasına rağmen, 1 milyon avroluk arsa alındığı ve toplam yatırım değeri 35 milyon avroya ulaşan lüks bir konut projesine başlandığı resmen tespit edildi. MASAK, gönderilen nakit ile projenin bedeli arasındaki bu devasa farkın, projenin milyonlarca avroluk kayıt dışı paralarla finanse edildiğini ve aklama suçu kapsamında inceleneceğini net bir şekilde vurguladı. CHP’nin merkezden yerel yönetimlere yayılan suç şebekesi, bu somut raporla "aile boyu" çalıştığını bir kez daha ispatlandı.

MASAK RAPORUNDA SELİM İMAMOĞLU’NUN HIRVATİSTAN’DAKİ İŞLEMLERİ İNCELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hazırlanan son MASAK raporu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki finansal faaliyetlerine odaklandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı raporda, Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’da kurduğu Tectum Investment D.O.O. isimli şirkete 2023–2025 yılları arasında toplam 388 bin 63 avro gönderdiği bilgisi yer aldı.

Raporda, gönderilen tutarın şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla uyumsuz bulunduğu ifade edilirken, projeye kayıt dışı kaynak aktarılmış olabileceği şüphesiyle ek inceleme başlatılacağı belirtildi.

YEDİ AYRI ULUSLARARASI TRANSFER

MASAK’ın 4 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Selim İmamoğlu’nun şirket adına açılan banka hesabına 2023–2025 döneminde toplam yedi işlemle para gönderdiği kaydedildi.

Tespit edilen transferler raporda şu şekilde sıralandı:

30 Mart 2023: 109.955 avro

3 Ağustos 2023: 43.965 avro

14 Ağustos 2023: 54.955 avro

20 Ekim 2023: 49.965 avro

22 Kasım 2023: 49.812,80 avro

13 Şubat 2024: 49.931 avro

30 Mayıs 2024: 29.480 avro

Banka kayıtlarının, bu paraların Selim İmamoğlu tarafından gönderildiğini doğruladığı ifade edildi. Ayrıca şirket hesap hareketlerinin Türkiye’den çıkan para akışıyla uyumlu şekilde analiz edildiği belirtildi.

1 MİLYON AVROLUK ARSA VE 35 MİLYON AVROLUK PROJE

Raporda dikkat çekilen en önemli unsur, şirkete gönderilen 388 bin avroya rağmen Hırvatistan’da çok daha büyük ölçekli yatırımların yapılmış olması.

MASAK tespitlerine göre Tectum Investment D.O.O., 11 Temmuz 2024’te Hırvatistan’ın Vodice bölgesinde 1 milyon avro değerinde, 9.087 metrekare büyüklüğünde bir arsa satın aldı. Bu arsanın şirket ortağı Lidija Ćorić tarafından ayni sermaye olarak şirkete devredildiği bilgisi raporda yer aldı.

Hırvatistan basınındaki haberlere atıf yapılan bölümde ise Vodice Belediyesi sınırlarında 135 daire ve apartmandan oluşan, toplam yatırım değeri 35 milyon avro olan bir lüks konut projesinin inşasına başlandığı, projenin ana yatırımcısı olarak şirket yöneticisi Başar Egemen'in gösterildiği aktarıldı.

MASAK: “FİNANSAL UYUŞMAZLIK” İNCELEME ALTINDA

Raporun değerlendirme kısmında, şirkete yapılan 388 bin 63 avroluk nakit aktarımın, 1 milyon avroluk arsa alımı ve 35 milyon avroluk konut projesiyle orantısız olduğuna dikkat çekildi.

Bu uyumsuzluk nedeniyle Tectum Investment D.O.O.’nun sermaye yapısı, ortaklık ilişkileri ve projeye yönlendirilen finansmanın kaynağının aklama suçu kapsamında ayrıca inceleneceği vurgulandı.

Raporda, dev projede kullanılan milyonlarca avronun hangi kaynaklardan sağlandığına ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu ve para hareketlerinin izlemeye alındığı ifade edildi.