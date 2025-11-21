  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı
Gündem

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündüz vakti bir eczanenin önü korkunç bir cinsel saldırı girişimine sahne oldu. İş arkadaşının son anda yetişmesiyle kurtulan 23 yaşındaki genç kadına saldıran şüphelinin kabarık suç dosyası ortaya çıktı.

Dehşet Anları Kamerada: Saldırgan Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı

Olay, 30 Ekim tarihinde yaşandı. Eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö., kısa bir mola için iş yerinin dışına çıktığı sırada 31 yaşındaki şüpheli T.K.'nın vahşi saldırısına uğradı.

 

Eczanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, T.K.'nın aniden genç kadının üzerine çullandığı, beline sarılarak D.Ö.'yü yere düşürdüğü görülüyor. Şüpheli, yerde çaresiz kalan kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün panikle attığı çığlıklar imdadına yetişti.

D.Ö.'nün çığlıklarını duyan eczanedeki çalışma arkadaşı derhal dışarı koşarak saldırgana müdahale etti ve kadını kurtarmayı başardı. Olay sırasında saldırgan T.K.'nın yanında 26 yaşındaki H.K.'nın da bulunduğu belirlendi.

 

Şüpheli Tutuklandı: Suç Dosyası Kabarık

Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüpheliler T.K. ve H.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

T.K.'nın yapılan incelemede olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu ve aralarında çeşitli suçların bulunduğu 10 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen T.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

T.K.'nın yanındaki H.K.'nın ise 9 ayrı suç kaydı olmasına rağmen, savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Korku dolu anların yaşandığı cinsel saldırı girişimiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu
İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Dünya

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar
Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

Gündem

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınlara gözleri bağlanarak tecavüz ediliyor! Müslümanların bu utancına kim dur diyecek?
İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınlara gözleri bağlanarak tecavüz ediliyor! Müslümanların bu utancına kim dur diyecek?

Gündem

İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınlara gözleri bağlanarak tecavüz ediliyor! Müslümanların bu utancına kim dur diyecek?

CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı
CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

Gündem

CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

ALLAHIM GENÇLERİMİZİ VATANIMIZI MİLLETİMİZİN KORUNMASINI NASİP ET! AMİN! İRADELERİNE SAHİP ÇIKAN GENÇLERİMİZİ ARTIR. GENÇLERİMİZİ PİSLİĞE TEŞVİK EDEN BÜTÜN SENARYOLARI DÜŞÜNENLERİ AKILLI FİKİRLİ ET. OLMAZLARSA KAHRET. GENÇLERİMİZ TEMİZ MÜSLÜMAN EVLATLARI. FLİMLE REKLAMLA CAFCAFAYA DOĞRU OLMAYAN FALİYETLERLE KANDIRANLARA FIRSAT VERME! ONLARA HİDAYET NASİP ET

Dur abisi birkaç suç daha işlesin ondonnona

T.K.'nın yanındaki H.K.'nın ise 9 ayrı suç kaydı olmasına rağmen, savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23