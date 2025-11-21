Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündüz vakti bir eczanenin önü korkunç bir cinsel saldırı girişimine sahne oldu. İş arkadaşının son anda yetişmesiyle kurtulan 23 yaşındaki genç kadına saldıran şüphelinin kabarık suç dosyası ortaya çıktı.
Dehşet Anları Kamerada: Saldırgan Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı
Olay, 30 Ekim tarihinde yaşandı. Eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö., kısa bir mola için iş yerinin dışına çıktığı sırada 31 yaşındaki şüpheli T.K.'nın vahşi saldırısına uğradı.
Eczanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, T.K.'nın aniden genç kadının üzerine çullandığı, beline sarılarak D.Ö.'yü yere düşürdüğü görülüyor. Şüpheli, yerde çaresiz kalan kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün panikle attığı çığlıklar imdadına yetişti.
D.Ö.'nün çığlıklarını duyan eczanedeki çalışma arkadaşı derhal dışarı koşarak saldırgana müdahale etti ve kadını kurtarmayı başardı. Olay sırasında saldırgan T.K.'nın yanında 26 yaşındaki H.K.'nın da bulunduğu belirlendi.
Şüpheli Tutuklandı: Suç Dosyası Kabarık
Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüpheliler T.K. ve H.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
T.K.'nın yapılan incelemede olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu ve aralarında çeşitli suçların bulunduğu 10 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen T.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
T.K.'nın yanındaki H.K.'nın ise 9 ayrı suç kaydı olmasına rağmen, savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Korku dolu anların yaşandığı cinsel saldırı girişimiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
