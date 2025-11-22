Güney Kore’den kritik hamle! Venezuela’nın sınır hattına yasak geldi

Güney Kore, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'nın sınır bölgelerinde yer alan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre eyaletlerine seyahat yasağı getirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya yönelik seyahat yasağını duyurdu.

Açıklamada, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'ya, dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye uyarı getirildiği ifade edildi.

Söz konusu yasağın, Venezuela'nın sınır bölgeleri olan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre'ye yönelik olduğu aktarılan açıklamada, ülkenin geri kalan bölgelerine de vatandaşlara bölgeyi terk etmelerini tavsiye eden 3. seviye seyahat uyarısının uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasalara göre seyahat yasağı uygulanan bölgelere özel izin almadan giden veya buralarda kalanlara cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.