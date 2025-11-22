  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı
Eğitim

Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde öğretmenler ve öğrenciler, Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğretmenler ve öğrenciler, meslektaşlarının hatırasına saygı göstererek anlamlı anlar yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Şehit Öğretmenler Abidesi Ziyareti ve Öğretmen Hatıra Ormanı Fidan Dikimi Töreni" yapıldı.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından, Şehit Öğretmenler Abidesi ziyaret edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler, Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmenlerin aileleri, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenler ile öğrenci ve veliler katıldı.

Programdan sonra katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu
On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Eğitim

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber
Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber

Aktüel

Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber

15 bin öğretmen için son gün!
15 bin öğretmen için son gün!

Aktüel

15 bin öğretmen için son gün!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23