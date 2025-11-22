Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Gaziantep'te yoğun trafikte bir motosikletlinin üzerinde tehlikeli şekilde palet taşınma anları kameralara yansıdı
Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletin arka kısmında oturan kişi, kucağına aldığı paletle hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk etmeye başladı. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, motosiklette kucağında paletle yolculuk eden şahsın zaman zaman zor anlar yaşaması ise dikkat çekti.
