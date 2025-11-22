  • İSTANBUL
Yerel Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Yerel

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gaziantep'te yoğun trafikte bir motosikletlinin üzerinde tehlikeli şekilde palet taşınma anları kameralara yansıdı

Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletin arka kısmında oturan kişi, kucağına aldığı paletle hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk etmeye başladı. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklette kucağında paletle yolculuk eden şahsın zaman zaman zor anlar yaşaması ise dikkat çekti.

