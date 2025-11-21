Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!
Peru'nun başkenti Lima'da yanık ve kanser servisinde yatan çocuk hastalara destek olması için tasarlanan robot köpek tedavilere destek olmaya başladı.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Borja bölgesinde bulunan Ulusal Çocuk Enstitü Hastanesi, yanık ve hemotoloji bölümündeki çocuk hastalar için robot köpek projeyi ortaya koydu.
AA’nın haberine göre, çocuk hastalarda empati duygusunun artmasını sağlayan robot köpek Tommy'nin iyileşme sürecine olumlu yansıması bekleniyor.
ÖYKÜLERLE KAYGIYI AZALTIYOR
Tasarlanan köpek, çocuklara duygusal destek vererek hastanede yaşadıkları olumsuz duyguları azaltıyor. Tommy'nin öyküler ve önceden kaydedilmiş sesler aracılığıyla çocuk hastalarla iletişim kurarak korku ve kaygılarını azalttığı belirtildi.
YAPAY ZEKAYLA TASARLANDI
Robot köpek Tommy, yapay zeka, robotik kodlama ve 3D yazıcı sistemleri kullanılarak tasarlandı.