Kadınları sevindiren karar: Ziynetler kişisel mal, masraf geri istenebilir

Avukat Tevfik İmamoğlu, düğünlerde takılan ziynet eşyalarının kime ait sayılacağına ilişkin Yargıtay’ın son dönemde değişen içtihadını değerlendirdi. İmamoğlu, uzun süredir kadına takılan altın ve takıların kadının kişisel malı kabul edildiğini ancak yeni kararlarla bazı ayrıntıların değiştiğini belirtti.

TAKININ CİNSİYETİ VAR MIDIR?

İmamoğlu, “Düğünde kadına takılan takılar yine kadının; ancak cinsiyete özgü, yani erkeğe takıldığı anlaşılan eşyalar erkeğe ait sayılıyor” dedi. Bununla birlikte nakit para, altın ve Cumhuriyet altını gibi cinsiyete özgü kabul edilmeyen takıların ortak mülkiyet kapsamında değerlendirilebildiğini aktardı. Yine de çoğu durumda kadına takılan ziynetlerin kadının kişisel malı olarak kabul edildiğini vurguladı.

KADIN MASRAFLARIN BEDELİNİ TALEP EDEBİLİR

Ziynet eşyalarının bozdurularak yapılan harcamalarda da önemli bir hukuki ayrıntı bulunduğunu belirten İmamoğlu, “Kural olarak altın kime aitse o altınla alınan eşya da onun kişisel malı sayılır. Kadına ait ziynetler bozdurulup ortak ihtiyaçlar karşılandıysa, kadın bu masrafların bedelini talep edebilir” diye konuştu.

Boşanma süreçlerinde bu tür taleplerin sıkça gündeme geldiğini söyleyen İmamoğlu, evlilik birliği içinde yapılan harcamaların ortak kabul edilmesine rağmen, düğünde kadına takılan ziynetlerin bozdurulması halinde iade talebinin mümkün olduğunu hatırlattı.