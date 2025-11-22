"Atatürk" Maskesi Altında Lüks Saltanat: Kamu Parasıyla 1 Milyon Dolarlık Pırlanta!

Kamuoyuna karşı "Atatürkçü, halkçı ve mütevazı" bir profil çizen Akpolat’ın, perde arkasında rüşvet paralarıyla finanse edilen lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. İtirafçı Akçadağ, Akpolat’ın kamu kaynaklarından tam 58 milyon lirayı şahsi harcamaları için tükettiğini belgeledi. İtiraflar arasındaki en çarpıcı detay ise İngiltere’den özel olarak getirtilen 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük oldu. Soruşturma, bu yeni delillerle derinleşerek devam ediyor.

İFADESİ GÜNDEM OLDU

Akçadağ'ın 26 Temmuz'da verdiği ifadesi yeniden gündeme geldi. Özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamaların listesini tuttuğu, Akpolat'ın akrabaları, çevresi ve kendisi için harcadığı masrafların 58 milyon lira olduğunu, bu paraların belediyeden toplanan rüşvet parası olduğu söyledi.

Akçadağ, "Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. "

"Tüm yurtdışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük İngiltere'den satın aldırdı.

Rıza'nın yeğeni yüzüğü getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Rıza Akpolat'ın belediye başkan yardımcılarının odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği, tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden talimat verdiğini söyleyen Akçadağ, bu talimata uymadıklarını söyledi.