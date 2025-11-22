  • İSTANBUL
Macron'dan G20 mesajı
Dünya

Macron'dan G20 mesajı

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Macron'dan G20 mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "G20 çerçevesini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi. ABD'nin zirveye katılmamasına da değinen Macron, "Bugün dünyanın birinci ekonomisi burada olmamaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük uluslararası krizleri çözmekte zorlanan G20'nin çerçevesini güçlendirmeyi sürdürmek gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, G20'nin, başta ekonomik olmak üzere farklı krizlere çözüm üretmek için işbirliği yapma isteğiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Macron, G20 bünyesinde jeopolitik krizlerle ilgili ortak bir standart oluşturulmakta zorluk çekildiğine işaret ederek, "Bugün burada bulunmayan üyeler de dahil olmak üzere, bu masanın etrafında birlikte büyük uluslararası krizleri çözmekte çok zorlanıyoruz." dedi.

G20'nin bir devrin sonuna yaklaşıyor olabileceğine dikkati çeken Macron, "G20 çerçevesini güçlendirmeye devam etmeliyiz." dedi.

 

Macron, "Sağduyu, ister Ukrayna'dan ister Orta Doğu'dan ister Sudan'dan bahsedelim, her yerde insancıl hukukun, halkların egemenliğinin ve insan onurunun savunulması gerektiğini söylemekte zorlandığımızı görmemizi sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Ukraynalıların egemenliğine saygı duyulmadan Ukrayna'da barışın tesis edilemeyeceğini belirten Macron, "Teröre karşı aktif mücadele olmadan ve Filistin halkı dahil tüm halkların egemenliğine saygı duyulmadan Yakın ve Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Macron, Sudan ve Afrika'nın Büyük Göller bölgesindeki krizlere de değinerek, bazı ülkelerdeki dış ticaret ve kamu açığının sorunlu olduğunu ve döviz kurlarında endişe verici dengesizlikler yaşandığını dile getirdi.

Farklı ülke ekonomileri arasında makroekonomik düzeydeki dengesizliklerin ciddi ticari gerilimlere yol açtığını, bunun küresel refah ve istikrarı tehdit ettiğini anlatan Macron, "Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çerçevesi bile tartışılıyor. Dünyanın başta gelen ekonomileri ona (DTÖ) saygı duymazken, diğerlerinden ona saygı duymasını nasıl isteyebiliriz? Bu nedenle eğer somut çözümler elde edemezsek G20'nin varoluş nedeninin ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Macron, ekonomik dengesizliklerin nedenlerine karşı harekete geçecek çok taraflı bir diyaloğun yeniden canlandırılmasını istediğini ifade ederek, DTÖ'yü, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları daha hızlı şekilde çözebilecek şekilde modern çerçeveye kavuşturmak için reform çağrısında bulundu.

ABD'nin zirveye katılmamasına değinen Macron, "Bugün dünyanın birinci ekonomisi burada olmamaya karar verdi." dedi.

