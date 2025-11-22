  • İSTANBUL
Medya Herkes onu “Çiçek Taksi”den tanıyordu: Oyuncu Necati Bilgiç’in son hali gündem oldu
Medya

Herkes onu “Çiçek Taksi”den tanıyordu: Oyuncu Necati Bilgiç’in son hali gündem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Herkes onu "Çiçek Taksi"den tanıyordu: Oyuncu Necati Bilgiç’in son hali gündem oldu

Çiçek Taksi", "Namuslu" ve "Arabesk" gibi önemli yapımlarda rol alan Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Necati Bilgiç, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Yıllar önce şizofreni tanısı konulan ve ruh sağlığı hastanesinde tedavi gören Bilgiç'in son hali ortaya çıktı.

Türk tiyatro ve sinema sahnesinin unutulmaz isimlerinden, kariyerinde "Namuslu" ve "Arabesk" gibi önemli başarılara imza atan usta oyuncu Necati Bilgiç, uzun zamandır süren sağlık mücadeleleriyle gündemdeydi. 2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlayan Bilgiç'e, yapılan muayeneler sonucunda şizofreni tanısı konulmuştu. Yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle gözlerden uzak bir hayat süren usta oyuncu, şimdilerde ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor.  

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren Necati Bilgiç, senelerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Zamanla psikolojik sıkıntılar da yaşamaya başlayan ve yapılan muayeneler sonucunda şizofreni tanısı konulan oyuncu, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bilgiç, şizofreni tanısından dolayı şimdilerde ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor. Oyuncunun son hali de ortaya çıktı.

