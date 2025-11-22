Herkes onu “Çiçek Taksi”den tanıyordu: Oyuncu Necati Bilgiç’in son hali gündem oldu

Türk tiyatro ve sinema sahnesinin unutulmaz isimlerinden, kariyerinde "Namuslu" ve "Arabesk" gibi önemli başarılara imza atan usta oyuncu Necati Bilgiç, uzun zamandır süren sağlık mücadeleleriyle gündemdeydi. 2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlayan Bilgiç'e, yapılan muayeneler sonucunda şizofreni tanısı konulmuştu. Yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle gözlerden uzak bir hayat süren usta oyuncu, şimdilerde ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Bilgiç, şizofreni tanısından dolayı şimdilerde ruh sağlığı hastanesinde tedavi görüyor. Oyuncunun son hali de ortaya çıktı.