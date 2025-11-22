Bilim, dinsizliğe alet edilmesin!

Ali Erkan Kavaklı Gaziantep

Milli ve manevi değerleri önceleyen bir gençlik yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne rağmen ders kitapları, ateist ve materyalist dille yazdırılmaya devam ediyor. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliği yaparken, 100’den fazla bilim adamının katıldığı kongrede, ateist fikirlerin empoze edildiği ve toplumun temel dinamikleri gözetilmeden hazırlanan müfredattaki evrim safsatasının temizlenmesi gerektiği ele alındı. 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve 107 tebliğin sunulduğu kongre dün sona ererken, Fen bilimlerine tevhidi bir bakış açısı kazandırılması, bilimin ateizme ve materyalizme âlet edilmesine son verilmesi ve bilim maskesi altında inançsızlık propagandası yapılmasının önüne geçilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

YARATILIŞ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Batı dünyasında materyalist ve pozitivist eğitim felsefesi hâkim iken, Yaratıcının adını anmadan eserlerini anlatmayı kabul etmeyen Türkiye’deki inançlı ilim adamları, bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde tamamladı. 20-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kongre, Kur’an tilavetiyle başlarken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Şehmus Demir, kongre başkanı Prof. Osman Bilgin, çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katıldığı kongreye, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. İmanlı bilim adamları, üç gün süren kongrede, fen ilimlerini tevhid diliyle anlatıp, yeni bir üslup benimsenmesi gerektiğini ifade ederken; ilim ile dini, akıl ile vicdanı bir arada anlattı.

KUR’AN İLİMLE ÇATIŞMAZ

Kongrenin başkanlığını yapan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Şehmus Demir, konuşmasında şu önemli hakikati dile getirdi: “Bilim ve din iki önemli disiplindir. Kur’an ilimle çatışmaz. Kur’an bir bilim kitabı değildir; Kur’an, kâinat kitabını okur, bilim adamlarına yol gösterir ve ilham verir. Kâinat, kusursuz ve mükemmel bir kitaptır. Kâinat bir saray gibidir, her yıldız bir cümledir. Kâinat sarayının anlamını açıklar, insanı ilim öğrenmeye teşvik eder, Allah’ı anlatır ve O’nun rızasını kazandıran yolları gösterir.”

BİLİMİN TEMELİNİ MÜSLÜMANLAR ATTI

Gazetemize açıklama yapan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Metin Bedir ise bu yıl 9’uncusu yapılan kongrenin amacı hakkında:

“Günümüzde yapay zekâ, dijital dönüşüm ve endüstrinin birçok alanına hitap eden bilim alanları ile ilgili gelişmelerin temeline indiğimizde 4 temel bilim dalı ile karşılaşırız. Bütün yeni gelişmelerin odağını bu bilim dalları oluşturur. Dört temel bilim dalı dediğimizde bütün dünyada fizik, kimya, matematik ve biyoloji akla gelir. Bu temel bilim dalının tarihçesine bakıldığında Farabi, İbn Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Harezmî vb. gibi İslam alimlerinin bu ilimlerin temelini oluşturduğunu görürüz. Bu bilimleri medreselerde öğretmişlerdir. Bugün hâlâ bu ilim adamlarının yazdığı kitaplar ve metinler, çeşitli dillere çevrilerek kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüzde teknoloji nasıl anılırsa anılsın temelde insanlığa hizmet eden etik ve ahlak anlayışı içinde inşa edilen bu 4 temel bilimin inşacı olarak bilinen Müslüman bilim alimlerinin bilime bakışı, yaşam tarzı, ahlak ve etik anlayışı, insanlığa ışık tutmadığı müddetçe asıl hedefine ulaşması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

BİLİM, AHLAKIYLA BİRLİKTE ÖĞRETİLMELİ

İsrail, Amerika, Fransa, Rusya gibi ülkelerin bilimi insanlığın imhası için kullandıklarını belirten Prof. Metin Bedir, şöyle devam etti: “Bilimin, ahlakıyla birlikte öğretilmesi gerekir. Ahlak olmazsa bilimden faydalanılarak üretilen teknoloji, bir başka toplumu yok etmek için kullanıyorlar. Teknoloji Filistin, Gazze ve dünyanın birçok yerinde insanların imhası için kullanıldı, kullanılmaya devam ediyor. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine 150’den fazla bilim adamı katılıyor. Kongreye katılan bilim adamları; bilimi ve bilim ahlakını birlikte öğretme yolunu açıyor; bilim konularını Yaratıcıyı anarak anlatıyorlar. Üniversite ve okullarda benimsenen materyalist bilim anlayışına, bilimin ateizme alet edilmesine karşı çıkıyor; bilim ve teknolojinin insanlığın faydasına kullanılması için ilim konularını bilim ahlakı ile birlikte öğretilmesi için çalışıyorlar.”