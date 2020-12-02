Türkiye'de geçen yıl 4,9 milyar liralık televizyon ve ekipmanı satıldı

ANKARA (AA) - ZEYNEP ÇETİNKAYA - Türkiye'de hane halkının kültürel harcamalarından yüzde 21,9'unu oluşturan televizyon ve ekipmanlarına 2019'da toplam 4,9 milyar lira, müzik enstrümanlarına 712,5 milyon lira harcandı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kültür ekonomisi verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl hane halkının kültürel harcamaları yüzde 17,9 artarak 22 milyar 346 milyon 661 bin liraya ulaştı.

Harcamalarda en büyük payı yüzde 21,9 ile televizyon ve ekipmanları aldı. Televizyona yapılan harcama geçen yıl 2018'e kıyasla hemen hemen aynı kalarak 4 milyar 892 milyon 69 bin lira oldu.

Hane halkı harcamalarından yüzde 13,9'luk pay alan kitaplara 3 milyar 109 milyon 97 bin lira ödendi. Geçen yıl kitaplara yapılan harcama bir önceki yıla göre yüzde 11,5 arttı.

- Sinema, tiyatro ve konsere 1,4 milyar lira harcandı

Söz konusu dönemde kırtasiye ve çizim malzemelerine yapılan harcama yıllık bazda 29,9 artarak yaklaşık 2,6 milyar liraya, kablolu ya da özel TV yayın hizmetlerine ödenen tutar yüzde 18,9 yükselerek 2,4 milyar liraya ulaşırken, veri işlem ekipmanları harcamaları yüzde 7,6 azalarak 2,3 milyar lira seviyesine geriledi.

Hane halkının sinema, tiyatro ve konser harcaması ise yıllık bazda yüzde 22,6 artarak geçen yıl 1,4 milyar lira seviyesine çıktı.

- Müzik enstürmanlarına harcama 3 kat arttı

Hane halkı kültür harcamalarında geçen yıl 2018'e göre oranı en çok artan kalem ise müzik enstrümanları oldu. Müzik enstrümanlarının harcama tutarı söz konusu dönemde yüzde 299,6 yükselerek 712,5 milyon liraya ulaştı. Oransal bazdaki artışta bu kalemi yüzde 119,2 ile kasetler, diskler, disketler ve yüzde 43,2 ile fotoğraf ve sinema ekipmanı takip etti.

Harcama tutarı bu dönemde en çok düşen ise radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler oldu. Bu kaleme harcama yaklaşık yüzde 19 azalarak 167,6 milyon liraya geriledi.

TÜİK'in harcama türlerine göre hane halkının yıllık kültürel harcamaları ve oranları şöyle (bin lira):