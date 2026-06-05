Kirlilik yüzünden çevre felaketi yaşayacağız
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerdeki kirliliğin önemli bölümünün tatlı su kaynakları üzerinden taşındığını belirterek, Antalya Körfezi’ne ulaşan dere ve akarsulara dikkat çekti. İstanbul Boğazı’nda görülen turkuaz rengin plankton patlamasından kaynaklandığını ifade eden Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde de suda görüşün azaldığını ancak korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tatlı su kaynaklarının deniz kirliliğine etkisi, Antalya Körfezi’ndeki su renginde yaşanan değişim ve denizlerde görülen plankton patlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denizlerin yalnızca kıyıdan değil, akarsu ve dere yataklarından taşınan kirlilikle de tehdit altında olduğunu belirten Gökoğlu, tatlı su kaynaklarının korunmasının deniz ekosistemi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.