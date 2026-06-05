Kirlilik yüzünden çevre felaketi yaşayacağız

Kirliliğin yalnızca büyük akarsularda değil, kent içinden geçen küçük dere yataklarında da görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya’daki Arapsuyu derelerine de dikkat çekti. Gökoğlu, "Tüm tatlı sularda bu sorun var. Antalya içerisine baktığımızda Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 olarak adlandırdığımız küçük dereciklerimiz var. Bunların da kenarlarının ve içlerinin kirlendiğini görüyoruz. İnsanlarımız arabasını park ediyor, 5-10 metre ötede çöp bidonu olmasına rağmen çöpünü oraya bırakmıyor, maalesef dereye atıyor. Böyle bir alışkanlık var. Nihayetinde bu dereler Antalya Körfezi’ne boşalıyor. En ufak bir yağmurla bu kirlilik olduğu gibi Konyaaltı Plajı’na ulaşıyor. Dikkat etmemiz gerekiyor, su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor" dedi.