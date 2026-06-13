Adrasan'ın özellikle huzurlu bir tatil arayanların tercihi olduğunu ve yaz sezonuna ilişkin rezervasyonların olumlu seyrettiğini belirten Yılmaz, "Temmuz, ağustos ve eylül rezervasyonlarımız devam ediyor. Temmuz için belirli doluluğa ulaştık. Daha çok yürüyüş grupları geldiği için eylül, ekim, kasım döneminin de hareketli geçmesini bekliyoruz." dedi. Yılmaz, Rusya, Almanya, İngiltere, ABD ve İrlanda başta olmak üzere birçok ülkeden turist ağırladıklarını vurgulayarak, Adrasan'ın doğası, iklimi, mutfağı, denizi ve tarihi değerleriyle farklı bir destinasyon olduğunu ifade etti. Bölgede tekne turu düzenleyen Bilal Yılmaz da Adrasan'ın doğal yapısını koruyabilmiş nadir turizm merkezlerinden biri olduğunu anlattı.