Türkiye'de erken seçim yapılmalı mı? Anket sonuçları açıklandı

Piar’ın Türkiye genelinde yaptığı kapsamlı araştırma ortaya çarpıcı sonuçları çıkardı.

6-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde kent-kır oranına uyularak yapıldı ve araştırmaya 2460 kişi katıldı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de erken seçim yüzde 55.1 gibi bir oranla istenmiyor.

“Size göre erken seçim yapılmalı mı" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 55.1’i "hayır yapılmamalı" derken, “evet yapılmalı diyenlerin oranı yüzde 34.2’de kaldı. “Fikrim yok”diyenlerin oranı ise yüzde 10.7 olarak belirtildi.