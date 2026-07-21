Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin 1 Ekim'den itibaren hane halkı elektrik faturalarındaki yüzde 5'lik katma değer vergisini kaldıracağı belirtildi.

Bu önlemin, elektrik ve doğalgaz piyasalarının hükümet düzenleyicisi Ofgem'in belirlediği fiyat tavanı kapsamında, tipik bir hane halkının yıllık elektrik faturasını yaklaşık 45 sterlin (60,2 ABD doları) azaltması bekleniyor.

Dijital Kimlik programının iptaliyle finanse edilen vergi indirimi, önceki bütçede açıklanan 150 sterlinlik (200,67 dolar) enerji faturalarındaki indirimin üzerine geliyor.

HÜKÜMET UZUN SÜREDİR HALK YARARINA ÇALIŞMIYOR

Burnham, "Westminster çok uzun zamandır insanların yararına çalışmıyor, aileler geçim sıkıntısı çekiyor" diyerek değişiklikler yapma sözü verdi ve "İnsanlara nefes alma alanı vermek istediğimi söylemiştim ve başbakan olarak ikinci günümde bunu açıklıyorum" diye ekledi.

Pazartesi günü, İngiliz İşçi Partisi lideri Burnham, 2016'dan bu yana yedinci başbakan olarak resmen göreve başladı. Yeni kabinesini açıklamadan önce, ülkeye ve halka fayda sağlayacak kapsamlı siyasi ve ekonomik değişiklikler vaat etti.