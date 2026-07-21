  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor Türkiye icat çıkaranların ülkesi! Bakan Kacır: Bilgi, teknoloji, inovasyon... Her alanda büyük yol katettik Teröristbaşı Öcalan'dan yeni çağrı Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor! Türk ekonomisinden bir rekor daha: Elektrik ve elektronik sektörü para bastı! Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye Vay PİNÇ vay... Oğuzhan Uğur böyle kara para aklamış! Özel'in adamları AHBAP ile...
Gündem Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu
Gündem

Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeni Başbakan hızlı başladı: İlk icraatı elektrikte KDV'yi kaldırmak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, ilk icraatıyla bütün İngiltere’yi sevindirdi. Burnham elektrik faturalarında yüzde 5’lik vergiyi kaldıracağını duyurdu.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin 1 Ekim'den itibaren hane halkı elektrik faturalarındaki yüzde 5'lik katma değer vergisini kaldıracağı belirtildi.

Bu önlemin, elektrik ve doğalgaz piyasalarının hükümet düzenleyicisi Ofgem'in belirlediği fiyat tavanı kapsamında, tipik bir hane halkının yıllık elektrik faturasını yaklaşık 45 sterlin (60,2 ABD doları) azaltması bekleniyor.

Dijital Kimlik programının iptaliyle finanse edilen vergi indirimi, önceki bütçede açıklanan 150 sterlinlik (200,67 dolar) enerji faturalarındaki indirimin üzerine geliyor.

HÜKÜMET UZUN SÜREDİR HALK YARARINA ÇALIŞMIYOR

Burnham, "Westminster çok uzun zamandır insanların yararına çalışmıyor, aileler geçim sıkıntısı çekiyor" diyerek değişiklikler yapma sözü verdi ve "İnsanlara nefes alma alanı vermek istediğimi söylemiştim ve başbakan olarak ikinci günümde bunu açıklıyorum" diye ekledi.

Pazartesi günü, İngiliz İşçi Partisi lideri Burnham, 2016'dan bu yana yedinci başbakan olarak resmen göreve başladı. Yeni kabinesini açıklamadan önce, ülkeye ve halka fayda sağlayacak kapsamlı siyasi ve ekonomik değişiklikler vaat etti.

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi
Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi

Gündem

Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23