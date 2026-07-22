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Gündem Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın
Gündem

Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın

Yeniakit Publisher
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Tarihin en kapsamlı restorasyon çalışması başarıyla tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kullanan gece aydınlatmaları, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlara ait paçavraların renklerini andırması vicdanları yaraladı.

HABER MERKEZİ

Haçlı Batı’nın fonladığı ve Türkiye’de CHP ile arka bahçesi konumundaki karanlık oluşumların açıktan destek verdiği sapkın akımlar toplumun ruh kökünü hedef alırken, işgüzar yöneticiler tarafından yapılan bazı ihmaller maşeri vicdanları yaralıyor. 2018 yılında başlatılan ve tarihinin en kapsamlısı olan restorasyon çalışmaları başarıyla tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kullanan gece aydınlatmaları, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlara ait paçavraların renklerini andırıyor. Osmanlı’nın en kıymetli selâtin camilerinden, İstanbul’un gözbebeği ve milletimizin baş tacı olan bu müstesna mabedin; tarihî eserlerde tercih edilen sıcak amber tonları yerine, eşcinsel sapkınların paçavralarında yer alan mor, yeşil, kırmızı ve benzeri renk değiştiren led ışıklarla aydınlatılması, kamu vicdanında haklı soru işaretlerine sebep oluyor. Ecdat mirası kutlu mabedin tarihi dokusuna yakışmayan LGBT renkli ledlerle aydınlatma uygulaması, estetik açıdan olduğu kadar kültürel mirasın korunması anlayışı bakımından da sorun teşkil ediyor. 

 

İŞTİŞAMINA YAKIŞIR AMBER TONLAR

Öte yandan, böylesine güzide bir cami için bu tür bir aydınlatmanın nasıl uygun görüldüğü ve hangi estetik anlayışla hayata geçirildiği ise merak konusu oluyor. Sapkın homolara ait paçavraları andıran renk tonlardan rahatsız olan duyarlı vatandaşlar, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu eşsiz mabedin, tarihî kimliğini gölgeleyen bu görüntüyle baş başa bırakılması karşısında derin bir üzüntü duyuyor. Konuyla ilgili şikayetlerini Akit’e aktaran duyarlı vatandaşlar, skandal uygulamaya artık dur denilmesini ve Sultanahmet Camii’nin tarihî ihtişamına yakışır, amber tonlarında bir aydınlatmaya kavuşturulmasını istiyor.

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