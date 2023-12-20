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Gündem Türkiye'de en uzun gece o ilimizde yaşanacak! Tam 15 saat 6 dakika sürecek
Gündem

Türkiye'de en uzun gece o ilimizde yaşanacak! Tam 15 saat 6 dakika sürecek

Yeniakit Publisher
2023-12-20 21:55:00 - 2023-12-20 21:59:46
Türkiye'de en uzun gece o ilimizde yaşanacak! Tam 15 saat 6 dakika sürecek

Dünya üzerinde Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyor. Türkiye'de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop’ta yaşanacak.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop geçirecek.

Kuzey Yarım Küre ülkelerinde en uzun gece yaşanıyor

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.

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