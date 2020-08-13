Türkiye'de en fazla silajlık mısırın yetiştiği İzmir'de hasat başladı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Süt üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'de önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019'da 5 milyon 7 bin 507 dekarda silajlık mısır ekimi yapıldı. Ekim alanlarında ilk sırada toplam alanın yüzde 10,95'i karşılayan İzmir yer aldı. İzmir'i yüzde 7,62 ile Konya ve yüzde 6,34 ile Balıkesir takip etti.

Özellikle hayvancılıkta kullanılan silajlık mısırda son yıllarda dekar başına kilogram verimi de arttı. Geçen yıl dekar başına yaklaşık 5 ton ürünün alındığı silajlık mısırda rakamın gelişen tarım teknolojileriyle daha da artması bekleniyor.

- Boyu 3 metreyi geçiyor

Yılda iki defa ürün alınabilen İzmir'in Torbalı ilçesinde temmuz hasadı için ekimler nisan ayının sonunda yapıldı. Suyu çok seven bu ürünün yetişmesi için bölge genelinde damlama sistemi kullanılıyor.

Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık silajlık mısırlar da büyük makinelerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, hasat makinesinden biçildikten sonra kamyonlarla hayvan çiftliklerine gidiyor.

Çiftliklerdeki çukurlara atılan mısırlar kış aylarında hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor.

- 11 bin 50 çiftçiye 50 milyon lira destek

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, İzmir'in 3,1 milyon ton silajlık mısır üretimiyle ilk sırada yer aldığını söyledi.

İzmir'de 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi kapsamında toplam 11 bin 50 çiftçiye 50 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Özen, "Bu kapsamda silajlık mısır üretimi yapan 9 bin 825 üreticimize toplamda 42 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır." dedi.

Silajlık mısırda Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Bergama ilçelerinin başı çektiğini kaydeden Özen, şu bilgileri paylaştı:

"Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Besiciler hayvanlarını yeterli besleyebilmek için bitkiyi yeşil ve taze tutan silaj yem tercih etmekte. Silaj yem, yeşil yemlerin havasız ortamlarda sıkıştırılarak turşulaştırılmasıyla elde edilen bir yemdir. Silaj yem elde edilirken bitkilerin vitamin değerleri azalmamakta ve uzun süre tazeliğini korumakta."

- Bu sene verimimiz çok iyi

Hem hayvancılık hem de slajlık mısır üretimiyle uğraşan Hüsamettin Küçüknane ise ikinci ürünü hasat ettiklerini söyledi.

İlçede 2004'ten beri slajlık mısır ekimi yaptığını kaydeden Küçüknane, "Yaklaşık 5 yıldır damlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Bu da verimi yükseltti. Kaliteyi de yakaladık. Ayrıca damlama ile işçilik maliyetini de düşürdük. Bu sene verimimiz geçen yıla göre daha iyi. Geçen yıl iklim şartları kötüydü. Bu yıl verim çok güzel. Dekarda 6 ton ürün alıyoruz ikinci ürün olmasına rağmen." dedi.







