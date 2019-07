Türkiye’de damızlığın nabzı Eskişehir’de atacak

Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal, temeli atılan Damızlık Koç Üretim Tesisi ve Test İstasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Köksal, “Et veriminin yükseltilmesi içinde ırkların arileştirilmesi ve canlı ağırlıkların arttırılması gerekiyor. Bizler konunun birinci derece muhatapları olarak diğer ülkelerdeki işleyişleri dikkatle inceledik ve hazırladığımız projeksiyonla 3 yıl içerisinde et arzındaki sıkıntıları aşacağımızı gördük” dedi.

Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koç Üretim Tesisi ve Test İstasyonunun temelinin atıldığını anlatan Birlik Başkanı Mehmet Köksal, “Ülke koyunculuğu ırk ıslahı için hayati öneme sahip merkezimizin hayata geçirilmesi için tüm üreticilerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bin 650 dekar çayır mera ve 11 dekar tapulu arazi üzerine yapılması planlanan projemiz, 1 milyon 400 bin TL’ye mal olacak. Bugün Türkiye’nin koyunculuk alanında yüz akı projesi olan tesisimizin inşaatının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Et sorunu 3 yılda çözülür”

Et fiyatlarının yüksekliği konusunun ülke gündemindeki yerini koruduğuna değinen Köksal, “Gıda sağlığı ve fiyatlandırma konusu ülkemizin en önde gelen konularının başında geliyor. Et fiyatlarının yüksekliğinin temelinde et üretiminin düşüklüğü yatmakta. Et veriminin yükseltilmesi içinde ırkların arileştirilmesi ve canlı ağırlıkların arttırılması gerekiyor. Bizler konunun birinci derece muhatapları olarak diğer ülkelerdeki işleyişleri dikkatle inceledik ve hazırladığımız projeksiyonla 3 yıl içerisinde et arzındaki sıkıntıları aşacağımızı gördük. Bu düşünceler bizi dünya genelinde sayılı olan ve ülkemizde tek olan bu tesisi hayata geçirmemiz gerektiğine getirdi” ifadelerini kullandı.

“İthal et lobisi üretim odaklı girişimleri yok ediyor”

Anadolu’nun bereketli coğrafyasında yapılacak akıllıca hareketlerle 150 milyon insanın dahi et ihtiyacının kolaylıkla giderilebileceğine vurgu yapan Başkan Mehmet Köksal, “Bunları yıllardır açıkça ifade ettik ve her platformda da dillendirmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bilmelidir ki et üretiminin önündeki tüm faktörlerin temelinde ithal et lobisi gelmektedir. Bu lobi ülke çapında iyi niyetli üretim odaklı tüm girişimleri ortadan kaldırmaktadır. Açıkça ifade etmemiz gerekiyor ki bu lobi konuya çözüme kavuşturmak isteyen tarım bakanlarımızın bile ellerini kollarını bağlamak için çaba sarf etmiş ve ne yazık ki bundan da başarılı olmuştur” diye konuştu.

“Bakanlık desteği gerekli”

Eskişehir birliğinin kurulmasından bu yana birçok tarım bakanı ile teşriki mesai harcadığını da aktaran Eskişehir Koyun Keçi Birliği Başkanı Mehmet Köksal, “Tarım bakanlarımızın tümü konulara hakim oldukça meselenin özünü yakaladıkça üretici ve üretim odaklı yaklaşımlar ortaya koydu hepsine üreticilerimiz ve birliğimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yeri gelmişken Tarım Bakanlarımız Faruk Çelik ve Mehdi Eker’e ayrı bir parantez açmak ve kendilerini bir kez daha anmak isterim. Faruk Çelik bakanımız ithal et lobisiyle can siperane mücadele etmiş ve bugün bu tesisimizin inşaata başlamasında bakanlığı döneminde katkılar sağlamıştır. Görevdeki Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’den de devlette devamlılık esası uyarınca tesisimize sahip çıkmasını merada çayırdaki çobanların, şehirlerde et fiyatları ile beli bükülen vatandaşlarımızın halklarını savunmasını bekliyorum” dedi.