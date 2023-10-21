Koç, Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Mesut Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Koç, “Nasıl askerlerimiz, sınırlarımızı, vatanımızı, topraklarımızı koruyorsa bizim de dijital vatanımızı korumamız gerekiyor. Bu dijital vatanımızı koruyacak, biz onlara hacker demiyoruz, biraz yanlış anlaşılıyor. Bizim ‘siber kahramanlara’ ihtiyacımız var. Ondan dolayı Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve siber güvenlik meslek yüksek okulları açtık.” dedi.