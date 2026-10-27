Türkiye’de bir ilk Erzurum’da hayata geçti! Gastronomi lisesinde 5 yıllık eğitim dönemi

Türkiye’nin gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan yeni eğitim modelinin ilk adımı Erzurum’da atıldı.

Erzurum'da açılan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, süt ürünleri, et kesimi ve pişirme atölyeleri gibi gastronomiye özgü alanlarda eğitim alacak. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimlerinin de verileceği okulda, İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim uygulanacak. Öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları alanlarında da öğrenim görecek.

Açılış programında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşma yaptı.

"Michelin yıldızlı lokanta arıyorsak bu bizim ayıbımızdır"

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu'nun yerel mutfak kültürünün korunması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, "Anadolu'ya gittiğinizde nerede yemek yeriz sorusunun cevabını aradığınızda Michelin yıldızlı lokanta arıyorsanız eğer bu bizim ayıbımızdır arkadaşlar. Ona karşı diyelim ama niye Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta, bir restoran aramıyoruz? Niye orada Anadolu yemeklerini, o ilin yerel kültürünü doğru bir şekilde sunan bir işletme aramıyoruz? Bu olmazsa eğer turizminiz, yerel kültürünüz nasıl dünyaya mal olacak? Nasıl bunun yatırımını yapacaksınız, bunun pazarlamasını nasıl yapacaksınız? Siz kendi kültürünüze sahip çıkmıyorsanız, eğer siz Erzurum yemeklerini Hollanda peyniriyle yapıyorsanız, Fransız peyniriyle yapıyorsanız burada ciddi bir çelişki vardır. Burada sizin bu kültürden koptuğunuzu gösteren, sizin bu kültürden uzaklaştırdığınızı gösteren ciddi emareler vardır ve bu varsa eğer sizin çocuklarınız milli ve manevi değerlerden uzaklaşıyor demeye hakkınız yok" dedi.

“Allah kendisinden razı olsun”

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel yemek kültürünü korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, "O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak birbirini tamamlayan iki projeyi Emine Erdoğan hanımefendiye bahsettim, iki projemizden. Birincisi bu bugün açılışını yaptığımız şey, onu birazdan detaylandıracağım ama ikincisini söyleyeyim önce. İkincisi de şu: İstanbul'dan arabasıyla yola çıkan bir aile düşünün. Yolda Bolu'da duracak, Bolu yemekleri nerede yenir? İnternete, yapay zeka uygulamalarına, sosyal medyaya bakacak. Niye Bolu yemeklerinin nerede yeneceğine dair pişirilmesinden servisine kadar kültürü yansıtan on aylı mekanizma niye yok? Ben bunu niye Michelin yıldızları var da Mengen yıldızları yok diye söyledim. Bir ara medyada gündem oldu. Biz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak Anadolu'da her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürüne, geleneğine uygun bir biçimde hazırlayıp servis eden bir listeleme usulü geliştiriyoruz ve gastronomi liseleri yaygınlaştıkça bir anlamda illerde bunları akredite eden bir mekanizma da oluşturmuş olacağız. İkinci kısım Emine Erdoğan hanımefendinin ‘anne reçeteleri' diye ısrarla ifade ettiği konu. Onu da biz gastronomi liseleriyle birleştirmek istedik. Sağ olsun Emine Erdoğan hanımefendi bunun için yaptığımız tanıtım toplantısına teşrif etti. Biraz önce videoda görüntüsünü izlediğiniz programda bu liseleri tanıttı. Kendisine müteşekkiriz. Sürekli de bizi bu anlamda teşvik ediyor, destekliyor, Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

“Standart bir kamu projesi olmasın”

Gastronomi liselerinin nitelikli eğitim kurumları olarak planlandığını ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Tekin, Erzurum'daki okulun bulunduğu alanın turizme katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, "Bunu biz dedik ki standart bir kamu projesi olmasın. Biraz nitelikli yapılar olsun. Yani kamu harcama limitlerine takılmadan biraz daha rahat yapalım dediğimiz için hayırseverlerden rica ettik. Erzurum'da milli mücadele açısından çok önemli bir değerimiz var. Erzurum kongresinin yapıldığı bina ama maalesef Erzurum turizminde ve ülke turizminde hak ettiği değeri göremeyen bir yapı. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla da oturduk ve dedik ki burayı, bu anlamda Erzurum turizmine hizmet edecek şekilde peyzajıyla, eğitim binalarıyla, konaklama alanıyla öğrenciler için ve kongre binasını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere bu anlamda hizmet etmek üzere restoranıyla güzel bir alana dönüştürelim" diye konuştu.

"Okulda üç bölüm olacak"

Gastronomi lisesi hakkında da bilgi veren Bakan Tekin, "Okulda ne olacak? Türkiye'de bu konuda 3 tane ana problemimiz var. Bir tanesi bu yemek ve yemek kültürünün literatüre yani kayda geçirilmesi ile ilgili problem var. Kayıtlarda farklı farklı kayıtlar var ve arabesk bir mantıkla birbirine karışmış durumda. Bu okullar bu okullarda önce bu literatür bir kayda geçirilecek. Okullarımızda üç tane bölüm var, bu okulda üç tane bölüm olacak. Bu üç bölümden bir tanesi bu kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlı ve benzeri şeylerin pişirilmesi, hazırlanması konusunda yetiştireceğiz. İkincisi, burada bu işlerle ilgilenenler varsa bilirler, ikinci ana problemimiz ne kadar güzel iş yaparsanız yapın, hizmet sunumu, servis. Bu da çok ciddi bir problem. Bu servisi de yapacak okulumuzda ikinci bölüm servis bölümü, üçüncü bölümde işletmecilik. Bu okulda dördüncü bir bölüm açılmayacak. Bu okul pansiyonlu okul, civar illerden civar ilçelerden bu konuda yetenekli çocukları okuldaki öğretmenlerimiz seçecekler. Seçilen öğrenciler burada eğitim alacaklar. Yabancı dilden bu konudaki ulusal ve uluslararası tecrübeye kadar her şey bu okuldaki öğrencilerimize sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

“Mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise eğitime ve topluma katkı sağlamaya önem verdiklerini belirterek, "Dedem Sabri Ülker'den bize emanet kalan değerlerin başında eğitime önem vermek ve topluma fayda sağlamak geliyor. ‘Mutlu Et, Mutlu Ol' anlayışımızla, gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi geleceklerini kurmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi'yle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık. Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne desteğimiz de bu uzun soluklu iş birliğimizin doğal bir devamı. Erzurum'un köklü mutfak kültürünü bilimsel bilgi ve uygulamalı eğitimle buluşturan bu okulun, gençlerimizin meslek edinmesine ve gastronomi mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Bir gün dünyanın en iyi mutfaklarında Anadolu'nun lezzetlerini tanıttıklarını görmek bizim için en büyük mutluluk olacak. Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'ni himayelerine alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğündeki protokol üyeleri liseyi gezdi.

Açılış programına konuşmacıların yanı sıra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.