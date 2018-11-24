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Türkiye'de bir ilk! Benzin artık motorinden ucuz

Benzin fiyatlarına dün yapılan 16 kuruş indirimin ardından Türkiye'de ilk kez bazı illerde benzin motorinden ucuz satılmaya başlandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05
Türkiye'de bir ilk! Benzin artık motorinden ucuz

Yapılan indirime göre Ankara’da ortalama 6.50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.34 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6.39 liradan 6.23 liraya, İzmir’de 6.49 liradan 6.33 liraya indi.

İndirimin ardından Türkiye’de ilk kez bazı illerde benzin motorinden daha ucuz hale geldi. Van’da benzin motorinden 2 kuruş, Antalya’da ise 1 kuruş daha ucuza satılacak. 

1 ayda 57 kuruş indi

Diyarbakır’da iki ürün de pompada aynı fiyattan işlem görürken, diğer illerde benzin fiyatları motorin fiyatlarına yakın olacak.

Uzmanlar, benzinin litre fiyatının motorinin altına düşmesinde asıl etkenin, uluslararası piyasalardaki ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlarda yaşanan değişiklik olduğunu belirtiyor.

Benzin fiyatlarında kasım ayı içinde 57 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Bugünkü indirimin ardından benzin toplamda 73 kuruş ucuzladı. Motorin fiyatlarında ise ÖTV’den karşılanan miktarın altına inilmesiyle 22 Kasım’da pompaya 13 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05
  1. Van
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. benzin fiyatları
  8. benzin fiyatlarına indirim
  9. motorin fiyatları

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