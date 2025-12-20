Türkiye’de bir ilk: Ayakları yerden kesmeyen uçan sinema

Birçok projenin hayata geçmek için gün saydığı Samsun’da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sona gelen projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan, özellikle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan flying theater (uçan sinema) ile vatandaşlara şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bambaşka bir bakış açısıyla sunacaklarını ifade etti. Proje ile ziyaretçilerin Samsun’un tüm güzelliklerini keşfederek hem kentin geçmişine hem de geleceğine dokunan bir yolculuğa çıkacağını dile getiren Başkan Doğan, tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirilen uçan sinemanın; ileri teknolojili hareketli platformu, yüksek çözünürlüklü kubbe ekranı, gerçek rüzgâr, koku ve su buharı gibi çoklu efektleriyle uçuş hissi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

UÇAN SİNEMA İLE SAMSUN SANAL GERÇEKLİKLE GEZİLEBİLECEK

Şehrin sanal gerçeklikle gezilmesinin uçan sinema ile mümkün olacağını ifade eden Başkan Halit Doğan, "Türkiye’de ilk olan bir projeyi hayata geçireceğiz. Flying Theater adında bir projemiz var. 20 koltuklu bir alan. Samsunumuzun sanal gerçeklikle gezdirilebildiği ve yine 19 Mayıs şehri olma özelliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’den İstanbul’a, oradan da Samsun’a gelişinin gösterildiği bir yolculukta vatandaşlarımızı buluşturabileceğimiz bir mekân oluşturuyoruz" dedi.

PETEK TEKNİK BİNASI YAPIMINA BAŞLANIYOR

Üniversite okuyan gençler için de projeler ürettiklerinin altını çizen Doğan, "Petek Genç ve Petek Kafe, genellikle üniversite öğrencilerine hizmet veren bir yer. Alt kısmı kafe, üstünde ise 2 kat ders çalışma alanı bulunuyor. Burada çamaşırhane ve kurutma hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Ders çalışma alanlarında ücretsiz çay ve kahve ikramımız da var. Altındaki kafede ise çok uygun fiyatlarla hizmet sunuluyor. Sahile sıfır konumda bulunan merkezde üniversite öğrencilerimizin memnuniyet oranı oldukça yüksek. Şimdi de Petek Teknik olarak yeni bir binanın yapımına başlıyoruz. Orayı da teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerimizin kullanımına açacağız.

Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü, TEKNOFEST Samsun sonrası kalıcı bir iz olarak yapılmıştı. Türkiye’de 3 keşif kampüsü bulunuyor. Bunlardan 2’sine Samsun ev sahipliği yapıyor. 2025 yılı Aralık ayına kadar 20 bine yakın çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı. Bu kampüslerimize öğrenciler sınavla alınarak eğitim görüyor" diye konuştu.

Hamidiye Aile Yaşam Merkezi’nin akıbeti hakkında da bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sultan Abdülhamid Han döneminde faaliyette bulunmuş eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini dönüştürüyoruz. Ön taraftaki binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Kuluçka Merkezi olarak planlıyoruz. Arka taraftaki bölümü ise kadın, genç ve engelli merkezi haline getiriyoruz. Nefes isimli projemizle entegre şekilde, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını burada yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ 2026 MART’TA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

525 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanenin yeni yılla birlikte hizmete gireceğini belirten Doğan, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Şehir Kütüphanesi 2026 Mart ayında tamamlanacak inşallah. Mustafa Demir başkanımız döneminde yapımına başlanmıştı. ‘Avrupa’nın en iyi kamu binası’ ödülüne de layık görüldü. Burada önemli bir kütüphane faaliyete geçecek. 525 bin kitaba ev sahipliği yapacak olan bu eser, Samsun’a uzun yıllar hizmet verecek."