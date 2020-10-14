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Aktüel Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor
Aktüel

Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için başlattığımız Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında ilk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı" - "ASELSAN ve FNSS iş birliğiyle ilk etapta 133 adet ZMA modernize edilecek" - "ZMA'lar yerli ve özgün çözümler doğrultusunda modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, araçların beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:51:47 -
Türkiye zırhlı muharebe araçlarını güçlendiriyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan zırhlı muharebe araçlarına (ZMA) yönelik modernizasyon projesi kapsamında prototip çalışması tamamlandı. Projeyle ZMA'lar modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ZMA Modernizasyon Projesi kapsamındaki çalışmalar başarılı şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen ve 900 milyon lira bedelli projede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları proje kapsamında ilk prototip ZMA'nın modernizasyonunun tamamlandığını belirten Demir, "31 Aralık 2019'da başlatılan projede, ASELSAN ve FNSS iş birliğiyle, yoğun bir tasarım ve entegrasyon çalışması sonucunda ilk prototip ZMA'nın modernizasyonu yapıldı. Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA modernize edilecek." dedi.

Demir, projede ASELSAN tarafından envanterdeki ZMA'lara yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri uygulanacağını, 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule, lazer uyarı, yakın mesafe gözetleme, sürücü görüş, yön bulma ve seyrüsefer sistemleri entegre edileceğini bildirdi.

FNSS'nin yapacağı çalışmalarla da ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edileceğini ifade eden Demir, araçların zırh ve mayın koruma seviyelerinin yükseltileceğini, tüm yenileştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra prototip üretim, kalifikasyon faaliyetleri ve görev donanımı entegrasyonunun gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Demir, "Bu sayede, ZMA'lar yerli ve özgün çözümler doğrultusunda modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, araçların beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." diye konuştu.

- Değişen tehditlere karşı gelişen teknolojilerle donatılacaklar

Araçların beka yeteneğinin artırılmasını ve modern teknolojik alt sistemlerle donatılmasını amaçlayan çözüm paketi, kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle hazırlandı.

Bu çözüm paketiyle ZMA'lara azami beka yetenekleri kazandırılırken, araçların kullanım ömrü uzatılacak, geleceğe yönelik büyüme potansiyelinin artırılması için kritik alt sistemler imkanlar dahilinde yenilenecek. Ayrıca, araçlara yerli alt sistemler entegre edilecek.

Proje sonunda, FNSS'nin ZMA tecrübesi ve yeni nesil araç geliştirme teknolojisindeki yetkinlikleri ile ASELSAN'ın modern ve üstün teknoloji ateş gücü ve görev ekipmanlarının buluşturulduğu araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacak.


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