Türkiye yüzyılın seçimini yapacak: Ya istikbal ya izmihlal Söz milletin

Türkiye, tarihinin en kritik ve en önemli seçimi için sandık başına gidiyor. Ülkemizin ikinci yüzyılının liderini ve milletvekillerini belirleyecek olan seçmenler, diğer yandan Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini de oylayacak. Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren yerli ve milli partiler, seçmenin karşısına ekonomiden enerjiye, savunma sanayiinden teknolojiye vizyon projeleri ile çıkmaya hazırlanırken, umudunu küresel şer odaklarına, PKK ve FETÖ terör örgütlerinden gelecek oylara ve bel altı kasetlere bağlayan zillet bileşenleri ise kaos ve karanlık vaat ediyor.

CUMHUR’UN VAADİ TAM BAĞIMSIZLIK

Cumhur İttifakı’nın vaatlerinden bazıları:

l Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girilecek

l Enerjide hedef tam bağımsızlık olacak

l Savunma ve teknolojideki yerlilik ve millik artacak, dışa bağımlılık bitecek

l Terörle mücadele, son terörist temizlenene kadar kararlılıkla sürecek

l Vatandaş hayat pahalılığına ezdirilmeyecek

l Temmuz’da asgari ücret 500 doların üzerine çıkacak

l İşçi, memur ve emeklinin yaşam standardı ve refahı artacak

l Türkiye, havada, karada ve denizde güçlü bir hale gelecek

l Savunma, enerji, ekonomi, sosyal refah yönünden Türkiye yüzyılın temelleri atılacak

l Gaz, petrol hatları ve yerli üretimle enerjinin merkez üssü olunacak

l PKK elebaşı Öcalan ve terör tutuklusu Selahattin Demirtaş dışarı çıkamayacak

l Genç nesil için eğitimden istihdama her alanda yeni adımlar atılacak

l Teknoloji hamleleri ile tersine beyin göçü hızlanacak

l Aile ve gençlik korunmaya devam edecek, LGBTİ’ci sapkın akımların yayılmasına müsaade edilmeyecek.

ZİLLET’İN TEK VAADİ KAOS

Kılıçdaroğlu’nun ise vaatleri şöyle:

l Apo’nun heykelini dikmeyi vaat eden Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması sağlanacak.

l Aileyi parçalayan İstanbul Sözleşmesi’ne 24 saat içerisinde dönülecek

l LGBTİ sapkınlığı meşrulaşacak, eşcinsel homoların evlenmesinin önü açılacak

l PKK ile iltisaklı belediye başkanlarını görevden alan kayyım düzenlemesine son verilecek

l KHK’lı FETÖ’cüler serbest bırakıp görevlerine iade edilecek

l HDP’liler bakanlık verilecek, yerel yönetimlerde özerklik şartını kabul edilecek

l Suriye’deki ve Libya’daki asker varlığımız geri çekilecek

l “Yayılmacılık” denilerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçilecek

l Başta SİHA’lar olmak üzere savunmanın gözbebeği projelere dokunulacak

l “Beşli Çete” iftirasıyla Türkiye’nin önemli projelere imza atan milli şirketlerin varlıklarına el konulacak

l Uyum yasaları uygulanacak, cezaevindeki Öcalan’ın tahliyesinin yolu açılacak

l Küresel tefeci IMF ve uyuşturucu baronlarından borç dilenilecek

l NATO ve AB’ye biat edilecek

PKK ve FETÖ’nün piyonları

Yüzyılın seçimini ve her iki ittifakın vaatlerini Akit’e değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, şunları söyledi: “21 yıllık AK Parti iktidarına baktığımız zaman Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu vaatlerinin çoğunluğunu yerine getirdiğini görüyoruz. Millet İttifakı ise ortaya somut bir proje koyamadığı için kaostan beslenen insanları bir araya getirerek, onlardan alacağı oylarla iktidar olma hayali kuruyor. Seçimde Erdoğan’ı zora sokacak grupları bir şemsiye altında toplamaya çalışıyorlar. 15 Temmuz’da Türkiye’yi Batıya sömürge yapmaya çalışan, ASELSAN’daki mühendislerin şehit eden kökü dışarıda FETÖ’nün mensuplarının ve KHK’lıların yeniden göreve getirileceğini öne sürüyor. Terörle iltisaklı kişileri İBB’ye almaları, ‘O koltuklarda HDP sayesinde oturuyorsunuz’ diye baskı yapanlara diyet borcu ödediklerini gösteriyor. Bunlar Türkiye’nin istikbaline vurulacak bir prangadan ibarettir. ‘Biz Kandil’in, Pensilvanya’nın, küresel çetelerin sesini duyuyoruz, bizlere oy veriniz’ demektir. İnşallah milletimiz sandıkta bunlara geçit vermeyecektir.”

BUNLAR YIKIM EKİBİ

ASDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Hacımustafaoğulları da, şunları dile getirdi: “Türk halkı seçim sandığına her zaman basiretle yaklaşır ve gönül gözüyle bakar. Gerçekler apaçık meydanda! Bunlar yıkım ekibi. ‘Yıkmak’ için geldiklerini, ‘memleketi batırmak’ için geldiklerini açık açık ifade ediyorlar. Terör örgütleriyle iltisaklı insanları serbest bırakacaklarını ilan ediyorlar. AK Parti’nin 20 yıldır yaptıkları ise meydanda. Cumhurbaşkanımız artık siyasetin ve memleketi yönetmenin ustası oldu. Bunlar ise çırak dahi olamazlar. Her türlü oyunu denediler, her türlü iftirayı attılar. Hâlâ oyunları bitmiyor. Son olarak Muharrem İnce’yi seçime günler kala çektirdiler. İnşallah ben milletin sağduyusuna güveniyorum. Milletimiz bunları görüyor. CHP içerisinde sağduyulu insanların Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, onun bu ülkeyi yönetemeyeceğini bildiklerine inanıyorum. Artık yükselişe geçmişken, ayağa kalkmaya gayret etmişken, ülke olarak yeniden yıkılmamızın anlamı yok. Ne yaparlarsa yapsınlar ben Reis’in %53 gibi bir oranla seçimi alacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye seçimden sonra dünyada da söz sahibi olacak. Bu yolda ilerlediğini bütün dünya, Batı medyası da görüyor.”