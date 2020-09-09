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Siyaset Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO toplantısı 10 Eylül'de
Siyaset

Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO toplantısı 10 Eylül'de

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:36:00 -
Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO toplantısı 10 Eylül'de

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı. NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

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