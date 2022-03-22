"Türkiye yoğun çaba gösteriyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından NBC'de yayımlanan Meet The Press isimli programa katıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, açıklamasına ilk olarak savaşı Putin'in başlattığını ve onun bitirebileceğini söyleyerek başladı. Ardından ise Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ülkelere teşekkür eden Stoltenberg, "Birkaç gün önce Türkiye'ye gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm" diyerek söze başladı.

Ankara'nın çabalarını öven Stoltenberg, "Türkiye gerçekten arabuluculuk yapmak için ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere destek olmak için çok çaba harcıyor" dedi. Stoltenberg, bu çabalardan net bir sonuç çıkıp çıkmayacağının ise henüz bilinmediğini vurguladı.

Öte yandan Stoltenberg, bir süredir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talep ettiği uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile ilgili de konuştu. Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin gerilimi körükleyeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Müttefiklerimiz Ukrayna'yı savunuyor. Fakat aynı zamanda bu anlaşmazlığın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönmesini engellemek aşırı derecede önemli, çünkü böyle bir durumda şu an Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha fazla hasar, çok daha fazla ölüm ve yıkım olur."