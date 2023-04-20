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Dünya Türkiye yerine Mısır'ı seçmeye başladılar! Rus yetkililer uyardı
Dünya

Türkiye yerine Mısır'ı seçmeye başladılar! Rus yetkililer uyardı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 09:49:00 - 2023-04-20 09:52:23
Türkiye yerine Mısır'ı seçmeye başladılar! Rus yetkililer uyardı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlerin 184 dolarlık fark nedeniyle Türkiye yerine Mısır'ı tercih etmeye başlaması nedeniyle uyarılarda bulundu.

Türkiye tatilini pahalı bulan Rus turistler Mısır'a yöneliyor. İlgili açıklama Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'dan geldi. Birlik yetkilileri tatilcilerin Antalya'ya alternatif önermeleri için operatörlere sürekli başvuruda bulunduğunu belirtiyor.

Öne çıkan ilk alternatif ise yaz mevsiminde fiyatların Türkiye'nin altında seyreden Mısır. ATOR yetkilileri Mısır'da otel kalitesinin Türkiye'nin gerisinde olduğunu ve operatörlerin tatilcileri bu konuda uyardığını dile getiriyor.

Level.Travel'ın açıkladığı verilere göre iki kişilik Mısır turunun maliyeti ortalama 174 bin ruble (2 bin 133 dolar). Türkiye'de ise bu fiyat 15 bin ruble, yani 184 dolar daha fazla.

ATOR önceki gün de enflasyon nedeniyle Türkiye'nin bu yaz 1 ile 2 milyon arasında Rus turistten mahrum kalabileceğini açıklamıştı.

Turkrus

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